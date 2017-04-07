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Матч Динамо – Шахтар відбудеться 21-го квітня

Стали відомі дати та час початку матчів 26-го туру УПЛ

  • 07.04.2017 17:48
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Метки
УПЛ
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Дирекція УПЛ, із урахуванням побажань каналів трансляторів, затвердила дати проведення та час початку матчів 26-го туру Ліги Парі-Матч сезону-2016/17:

21 квітня (п’ятниця)

«Динамо» – «Шахтар» 20:00

22 квітня (субота)

«Дніпро» – «Ворскла» 17:00
«Олександрія» – «Олімпік» 17:00

23 квітня (неділя)

«Сталь» – «Зірка» 14:00
«Карпати» – «Волинь» 17:00
«Зоря» – «Чорноморець» 19:30

Источник — Официальный сайт УПЛ

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