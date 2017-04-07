Матч Динамо – Шахтар відбудеться 21-го квітня

Дирекція УПЛ, із урахуванням побажань каналів трансляторів, затвердила дати проведення та час початку матчів 26-го туру Ліги Парі-Матч сезону-2016/17:
21 квітня (п’ятниця)
«Динамо» – «Шахтар» 20:00
22 квітня (субота)
«Дніпро» – «Ворскла» 17:00
«Олександрія» – «Олімпік» 17:00
23 квітня (неділя)
«Сталь» – «Зірка» 14:00
«Карпати» – «Волинь» 17:00
«Зоря» – «Чорноморець» 19:30
Источник — Официальный сайт УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.