Домагой ВИДА: «Журналистам Fotospor должно быть стыдно»

Сегодня ряд украинских интернет-СМИ опубликовал выдержки из якобы интервью защитника киевского «Динамо» Домагоя Виды турецкому изданию Fotospor.

Увидев это, Домагой обратился в клубную пресс-службу с просьбой донести до футбольной общественности, что это интервью - вымышленное и что он никаких комментариев ни этому, ни какому-либо другому сайту в последние дни не давал.

- Журналистам Fotospor должно быть стыдно за такие примитивные инсинуации, ведь ни с кем из них я вообще не общался, - заявил хорватский защитник. - Также мне очень неприятно, что на это псевдоинтервью «повелись» и некоторые украинские СМИ, перепечатав непроверенную информацию. Друзья, я же живу с вами в одной стране, многие журналисты знают мой номер телефона. Так что, пожалуйста - обращайтесь ко мне напрямую или через клубную пресс-службу, я всегда открыт к общению. А если я сам захочу что-то донести через прессу, то обязательно приду в офис «Динамо» и дам комментарий или интервью клубному сайту. Сейчас же я полностью сосредоточен на подготовке к ближайшей игре - «Динамо» - «Олимпик», на которую приглашаю и вас. До встречи на «Олимпийском»!