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Ни один украинский игрок не был номинирован на премию Golden Boy

Учредитель приза итальянская газета Tuttosport проигнорировала молодых украинских футболистов

  • 07.04.2017 17:18
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espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма
© espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма

Ни один украинский футболист не вошел в число номинантов на премию Golden Boy, которую вручает итальянская газета Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года.

В список претендентов вошли такие футболисты, как Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Ренату Саншеш («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Также в списке есть два россиянина – Тимур Жамалетдинов (ЦСКА Москва) и Даниил Уткин («Краснодар»).

В прошлом году на премию был номинирован полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко.

Источник — Tuttosport

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