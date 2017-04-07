Ни один украинский игрок не был номинирован на премию Golden Boy

Ни один украинский футболист не вошел в число номинантов на премию Golden Boy, которую вручает итальянская газета Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года.

В список претендентов вошли такие футболисты, как Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Ренату Саншеш («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Также в списке есть два россиянина – Тимур Жамалетдинов (ЦСКА Москва) и Даниил Уткин («Краснодар»).

В прошлом году на премию был номинирован полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко.