Лазарет Челси окончательно опустел

Антонио Конте сообщил, что Виктор Мозес готов принять участие в завтрашнем матче с «Борнмутом». Виктор Мозес пропустил из-за травмы 2 предыдущих матча «синих», когда «Челси» встречался с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игрок также не сыграл за сборную Нигерии во время недавнего перерыва на матчи сборных.

Антонио Конте надеется, что Мозес сумеет принять участие в завтрашнем матче с командой Эдди Хау. «Виктор Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть», — сказал итальянец.

Других травмированных игроков у «синих» нет.