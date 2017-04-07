Лазарет Челси окончательно опустел

Антонио Конте сообщил, что Виктор Мозес готов принять участие в завтрашнем матче с «Борнмутом». Виктор Мозес пропустил из-за травмы 2 предыдущих матча «синих», когда «Челси» встречался с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игрок также не сыграл за сборную Нигерии во время недавнего перерыва на матчи сборных.
Антонио Конте надеется, что Мозес сумеет принять участие в завтрашнем матче с командой Эдди Хау. «Виктор Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть», — сказал итальянец.
Других травмированных игроков у «синих» нет.
Источник — ФК Челси
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