Райан ГИГГЗ: «Фергюсон дал мне лучший совет в жизни»

На этой неделе в Каире ажиотаж. В рамках трофи-тура, который представляет Heineken, в столицу Египта приехал известный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз и привез кубок Лиги чемпионов УЕФА.
У рекордсмена по числу матчей за «МЮ» (963) программа двухдневного пребывания в Каире получилась насыщенной. Гиггз фотографировался с болельщиками, подписывал футболки, в качестве официального лица посетил финал местного турнира пять на пять.
Двукратный победитель самого престижного еврокубка также ответил на вопросы подписчиков официальной страницы Лиги чемпионов в Instagram.
- Кто лучший игрок из тех, с кем вам довелось играть вместе?
- Трудный вопрос, но я отдам предпочтение Роналду.
- 1999-й или 2008-й?
- Выберу 1999-й за лучшее чувство, которое я когда-либо испытал на футбольном поле.
- Удивил ли вас прогресс Давида де Хеа?
- Когда Давид пришел в команду, он был молод. Вратари становятся лучше с возрастом, и теперь мы видим его истинные способности. Пожалуй, сейчас он в тройке лучших вратарей мира.
- Лучший гол?
- За «МЮ» в ворота «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии [в 1999 году].
- Самый цепкий защитник?
- [Хавьер] Дзанетти, аргентинский крайний защитник из «Интера». Мне доводилось играть против него в 1999-м.
- Любимое блюдо?
- Сейчас, когда я завершил карьеру? Все что угодно! Ем что хочу. Не могу назвать одно блюдо, мне все нравится.
- Лучшее событие на футбольном поле?
- Финальный свисток на «Камп Ноу», когда мы выиграли Лигу чемпионов.
- Что испытывали, когда смотрели матчи сборной Уэльса на ЕВРО-2016?
- Гордился, как и все валлийцы. Наслаждался игрой сборной и не мог поверить, что она продвигается по турниру все дальше и дальше. В конце у нас даже был шанс выиграть чемпионат.
- Лучший совет, который вы когда-либо получали.
- Совет Алекса Фергюсона, который однажды сказал мне, что усердная работа - это и есть талант.
Источник — УЕФА
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