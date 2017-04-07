Сергей МИЗИН: «Уровень украинского футбола упал»

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Мизин сейчас является спортивным директором перволигового Нефтяника-Укрнафты, который дал настоящий бой действующему чемпиону страны в четвертьфинале национального Кубка, однако пробиться в 1/2-ю турнира не смог — 0:1.

Считаю, наша команда достойно выглядела на фоне Динамо, — первым делом сказал Сергей Григорьевич. — Мы пытались навязать сопернику свою игру, старались, но класс есть класс. К тому же на конечном результате сказалось и индивидуальное мастерство футболистов столичного клуба.

Но было интересно посмотреть свой уровень на фоне игроков сборной Украины. И раз Нефтяник провожали аплодисментами, значит, наша команда не подвела своих поклонников.

— Действительно, почти пять тысяч зрителей на трибунах и в Премьер-лиге сейчас встретишь нечасто…

— Ажиотаж был во всей Сумской области, ведь для нашего города приезд коллектива, выступавшего в Лиге чемпионов, — событие, праздник, можно сказать. Большое спасибо местным любителям футбола, которые поддерживали нас на протяжении всего матча.

«К повышению в классе готов только Ильичевец»

— Нефтяник-Укрнафта ходит в претендентах на повышение в классе. Сейчас много разговоров ведется относительно формата чемпионата на будущий сезон. Какова ваша позиция?

— То, что уровень отечественного футбола упал, это однозначно. Тем не менее такие коллективы, как Александрия, Зирка, выглядят в элите на уровне. И если бы у нашей команды была должная инфраструктура, считаю, мы тоже не затерялись бы в высшем дивизионе.

— Работа в этом направлении ведется?

— Безусловно. Просто не такими темпами, как того хотелось бы, поскольку вы сами понимаете, какая сейчас политическая, а тем более экономическая ситуация в стране.

Да, а что касается формата, то оптимальным количеством для Премьер-лиги я считаю 16 клубов. Однако на данный момент, думаю, полностью к повышению в классе готов разве что Ильичевец, у которого есть опыт таких выступлений и присутствует развитая инфраструктура. Остальные ФК вряд ли смогут достойно выглядеть на высшем уровне, и в первую очередь это касается качества полей. Но самое главное — трудно будет содержать сразу три команды (основа, U-21 и U-19). Пока бюджеты на это не рассчитаны.

— Кстати, как вам новая схема киевского Динамо в три защитника?

— Динамо — это бренд, и, имея такой подбор исполнителей, бело-синие, полагаю, обязаны безболезненно переходить на различные системы игры. В матче с Нефтяником у них это неплохо получалось.

«Возможно, Гармаш пребывает на пике готовности»

— Единственный гол в прошедшем кубковом поединке забил Денис Гармаш, у которого в последнее время, складывается впечатление, открылось второе дыхание. Может, именно его не хватало в последнем матче сборной в Хорватии?

— Трудно сказать. После игры можно говорить все, что угодно. А свой высокий уровень нужно подтверждать не в нескольких поединках, а на протяжении длительного времени. Хотя Денис действительно выглядит очень даже хорошо. Не исключаю, что полузащитник сейчас пребывает на пике своей формы…

— Чего, на ваш взгляд, не хватило нашей национальной команде, чтобы после половины дистанции в отборе подняться выше третьего места?

— Сборная Украины всегда отличалась хорошим физическим состоянием футболистов, бойцовскими качествами, и этим мы зачастую компенсировали нехватку мастерства или тактической выучки. И вот как раз функциональной готовности, на мой взгляд, в поединке с балканцами нам и недоставало. Но это легко объяснить, ведь некоторые наши исполнители не имели полноценной игровой практики. А если даже у одного игрока — по разным причинам — что-то не получается, это сказывается на всей команде.

В нашей ситуации сейчас трудно воспитать таких футбольных асов, как Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, поэтому нужно бить другими козырями, о которых я говорил выше.

Впрочем, ничего страшного еще не произошло. Необходимо работать и попробовать наверстать упущенное в оставшихся матчах.

— Можно ли сказать, что Андрей Шевченко бросил вызов системе, в такое нелегкое время перестраивая игру в атакующем ключе?

— В этом его плюс. Он не боится рисковать, доверяя к тому же место в составе необстрелянной молодежи. Посмотрим, как будет дальше, но хочется, чтобы у него все получилось.

«У хорватов что ни игрок, то звезда…»

— В вашу бытность футболистом сборной команда редко действовала первым номером…

— Да, это было исключением из правил. Игровым преимуществом владели разве что с заведомо слабым соперником.

— Кстати, ваш дебют в сборной пришелся на поединок с Хорватией в отборе на Евро-1996. Прилично вас тогда потрепали?

— Что вы хотите? Там и тогда была такая команда: что ни игрок, то звезда (Ярни, Билич, Просинечки, Шукер, Бобан, Бокшич). Все они приближались к пику своей футбольной карьеры, понимали друг друга с полуслова. Не зря ведь те, кто составлял костяк этой сборной, в 1998 году выиграли бронзовые медали чемпионата мира.

— У вас в активе семь матчей в футболке главной команды страны. Какой из них самый памятный?

— Наверное, тот же с Хорватией, поскольку он был первым. Ну и, конечно, поединок в Лужниках против сборной России. Игра была определяющей в борьбе за путевку на чемпионат Европы, и в присутствии 80-ти тысяч зрителей мы добились нужного результата, сыграв вничью — 1:1.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК