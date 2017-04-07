Олег Орехов в гостях у Sport.ua

так может давай на асфальте будем играть, он зимой и летом одним цветом и никаких проблем у бомже...

Так может и кубок сразу кротам отдать, ведь у них легионеры дороже чем в других?

Ну и чего достиг этот президент, показал, что он не может нормально содержать клуб!... Ведь поле...