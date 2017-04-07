Олег Орехов в гостях у Sport.ua

12 апреля гостем Sport.ua станет экс-арбитр ФИФА Олег Орехов. Олег Борисович ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, оценит работу судейского корпуса Украины в этом сезоне в целом и куратора Пьерлуиджи Коллины в частности, расскажет о последних нововведениях в судействе.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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