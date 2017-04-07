Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег Орехов в гостях у Sport.ua

Экс-арбитр ФИФА оценит работу судейского корпуса Украины в этом сезоне

  • 07.04.2017 15:29
  • 71 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Олег Орехов
© Sport.ua. Олег Орехов
12 апреля гостем Sport.ua станет экс-арбитр ФИФА Олег Орехов. Олег Борисович ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, оценит работу судейского корпуса Украины в этом сезоне в целом и куратора Пьерлуиджи Коллины в частности, расскажет о последних нововведениях в  судействе.
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.