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Антон Сотир в гостях у Sport.ua

Замглавы Палаты по разрешению споров ФФУ расскажет о работе этого не самого публичного органа

  • 07.04.2017 15:05
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Антон Сотир в гостях у Sport.ua
13 апреля гостем Sport.ua станет заместитель главы Палаты по разрешению споров ФФУ Антон Сотир. Антон ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о самых громких  решениях, которые вынесла Палата по разрешению споров, попутно объяснив, сколько дел он уже как юрист подал в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.  
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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