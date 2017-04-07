Антон Сотир в гостях у Sport.ua

13 апреля гостем Sport.ua станет заместитель главы Палаты по разрешению споров ФФУ Антон Сотир. Антон ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о самых громких решениях, которые вынесла Палата по разрешению споров, попутно объяснив, сколько дел он уже как юрист подал в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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