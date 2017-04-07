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Парцвания не сыграет против Динамо

Хавбек пропустит несколько недель из-за травмы колена

  • 07.04.2017 15:34
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В матче 24-го тура чемпионата Украины против «Динамо» не сможет сыграть защитник «Олимпика» Темур Парцвания. Как стало известно FootBoom, 25-летний футболист получил ушиб боковой связки колена и попал в клубный лазарет.

Травма не только не позволит Парцвании выйти на поле в ближайшем поединке, но оставит его вне игрового процесса на одну-две недели. Более точный срок восстановления защитника определят врачи команды.

Заметим, что Темур Парцвания принял участие в 22 матчах за «Олимпик» в текущем сезоне, но только семь из них провел от звонка до звонка. Команда Романа Санжара после 23-х туров идет на четвертом месте, имея в активе 35 очков.

Источник — Footboom

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