Парцвания не сыграет против Динамо

В матче 24-го тура чемпионата Украины против «Динамо» не сможет сыграть защитник «Олимпика» Темур Парцвания. Как стало известно FootBoom, 25-летний футболист получил ушиб боковой связки колена и попал в клубный лазарет.
Травма не только не позволит Парцвании выйти на поле в ближайшем поединке, но оставит его вне игрового процесса на одну-две недели. Более точный срок восстановления защитника определят врачи команды.
Заметим, что Темур Парцвания принял участие в 22 матчах за «Олимпик» в текущем сезоне, но только семь из них провел от звонка до звонка. Команда Романа Санжара после 23-х туров идет на четвертом месте, имея в активе 35 очков.
Источник — Footboom
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