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«Шахтер» готовится к матчу против «Черноморца»

Донецкий клуб провел открытую тренировку под Киевом

  • 07.04.2017 14:41
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Sport.ua
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Утром 7 апреля донецкий «Шахтер» провел тренировку на олимпийской базе «Святошин», открытую для представителей средств массовой информации. Футболисты выполнили работу с мячом, а потом — с инвентарем. Несмотря на холодную погоду, футболисты и тренерский штаб в хорошем настроении провели подготовку к предстоящему поединку против одесского клуба. 
 
Напомним, матч 24-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» — «Черноморец» состоится в воскресенье, 9 марта, в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры — в 17:00.
 
 
 
 

Автор — Даша Одарченко, Sport.ua

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