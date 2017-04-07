«Шахтер» готовится к матчу против «Черноморца»

Утром 7 апреля донецкий «Шахтер» провел тренировку на олимпийской базе «Святошин», открытую для представителей средств массовой информации. Футболисты выполнили работу с мячом, а потом — с инвентарем. Несмотря на холодную погоду, футболисты и тренерский штаб в хорошем настроении провели подготовку к предстоящему поединку против одесского клуба.
Напомним, матч 24-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» — «Черноморец» состоится в воскресенье, 9 марта, в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры — в 17:00.
Автор — Даша Одарченко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.