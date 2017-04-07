Александр Попов в гостях у Sport.ua

11 апреля гостем Sport.ua станет руководитель проекта Dynamo.kiev.ua Александр Попов. Александр ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, даст свою версию смены стратегии в трансферной политике киевского «Динамо» и расскажет, кто из игроков сборной Украины удивлял его во время интервью.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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