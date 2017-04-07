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Александр Попов в гостях у Sport.ua

Главный редактор Dynamo.kiev.ua выскажет свое мнение о смене стратегии в киевском «Динамо»

  • 07.04.2017 13:53
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Александр Попов в гостях у Sport.ua
11 апреля гостем Sport.ua станет руководитель проекта Dynamo.kiev.ua Александр Попов. Александр ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua,  даст свою версию смены стратегии в трансферной политике киевского «Динамо» и расскажет, кто из игроков сборной Украины удивлял его во время интервью.  
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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