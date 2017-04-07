Александр БАБИЧ: «В Шахтере игроки атаки импровизируют»

Александр Бабич, тренер «Черноморца», в интервью «Футбол NEWS» поделился ожиданиями от матча против «Шахтера».
- «Шахтер» - очень хорошая команда, которая любит и умеет контролировать мяч, которая много играет на атаку. Тем не менее, постараемся сыграть организованно. Плюс ко всему, они уже выполнили свою задачу, и надеюсь, что мы подготовим наших игроков, и они выйдут более раскрепощенными на игру.
- Чего вы опасаетесь?
- Однозначно, в «Шахтере» от любого футболиста можно ожидать опасности у наших ворот. Конечно, выделяются Марлос и Тайсон, Бернард… Есть группа игроков, которые хаотично перемещаются в атаке и много импровизируют. Поэтому постараемся не дать сыграть лидерам атаки соперника.
Источник — ФК Шахтер
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