Александр БАБИЧ: «В Шахтере игроки атаки импровизируют»

Шахтер не может позволить своим легионерам получить травму, играя на таком огороде. И минусуйте с...

З тіє ж причини, що й твої кроти - замерше поле, яке було без підігріву, який був не обов'язковим...

переважна більшість португальських футбольних полів нижчих ліг ,просто пісчані

и окей, если там кочки почему ФФУ не сделало все чи чином, а устроило из Киева какое то судилище...

я не думаю что в полтаве идиоты, сыпать песок , это же пи*дец... я еще раз говорю, те фото что я...