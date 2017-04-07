Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр БАБИЧ: «В Шахтере игроки атаки импровизируют»

Тренер «Черноморца» поделился ожиданиями от поединка с «Шахтером»

  • 07.04.2017 13:47
  • 98 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Александр БАБИЧ: «В Шахтере игроки атаки импровизируют»

Александр Бабич, тренер «Черноморца», в интервью «Футбол NEWS» поделился ожиданиями от матча против «Шахтера».

- «Шахтер» - очень хорошая команда, которая любит и умеет контролировать мяч, которая много играет на атаку. Тем не менее, постараемся сыграть организованно. Плюс ко всему, они уже выполнили свою задачу, и надеюсь, что мы подготовим наших игроков, и они выйдут более раскрепощенными на игру.

- Чего вы опасаетесь?
- Однозначно, в «Шахтере» от любого футболиста можно ожидать опасности у наших ворот. Конечно, выделяются Марлос и Тайсон, Бернард… Есть группа игроков, которые хаотично перемещаются в атаке и много импровизируют. Поэтому постараемся не дать сыграть лидерам атаки соперника.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.