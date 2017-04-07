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Виктор КОВАЛЕНКО: «В следующем матче хотим забить хотя бы три мяча»

Игрок «Шахтера» — о предстоящем матче против «Черноморца»

  • 07.04.2017 13:46
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Футболист донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал предстоящий поединок против одесского «Черноморца», который пройдет в воскресенье, 9 марта, в Харькове на ОСК «Металлист»:
 
«Не знаю, какая у наших соперников будет тактика, пять защитников или четыре. Посмотрим уже в день матча, но играть с ними будем при любой тактике. Думаю, каждый человек, который выйдет на поле, будет добывать победу. В следующей игре хотим не пропустить и забить хотя бы три мяча, не один и не два. А то давно уже не забивали.
 
О досрочном чемпионстве не говорим. Чемпионат еще идет, впереди много игр, хотим во всех матчах победить и стать чемпионом, который ни разу в сезоне не проиграл.
 
Где игроки черпают мотивацию работать, уверенно находясь на первом месте? У нас такая команда, что все хотят побеждать, на каждую игру выходят с большой мотивацией, ведь все играют в донецком Шахтере».
 

Автор — Даша Одарченко, Sport.ua

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