БЕРНАРД: «Черноморец силен физически и способен быстро контратаковать»

Полузащитник «Шахтера» Бернард рассказал о предстоящей игре с «Черноморцем».



– Как проходит подготовка и какую тактику предложил тренерский штаб на этот поединок?

– Для нас сейчас наступает ответственная часть чемпионата, поэтому мы стараемся максимально изучить каждого соперника, как сильные, так и слабые его стороны. Конечно же, ежедневная подготовка с очень агрессивными тренировками, надеюсь, приведет нас к хорошей игре и победе.



– Как считаешь, с какими проблемами можно столкнуться в матче с одесситами?

– Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит встретиться, и готовимся к сложностям, так как «Черноморец» является сильной командой. Соперник иногда меняет свою тактическую схему, порой действует с тремя центральными защитниками, очень силен физически и способен быстро контратаковать. Конечно, это может доставить нам трудности. Но, как я уже говорил, ежедневная подготовка приведет нас к победному результату.



– Сейчас теоретическое занятие продолжалось дольше обычного. Оно посвящалось именно матчу с «моряками» или обсуждались более глобальные вопросы?

– Вы немного ошибаетесь: все наши теоретические занятия длятся примерно одинаковое время. Сегодня мы рассматривали очередного соперника. Ясно, что есть команды, на изучение которых нужно чуть больше времени, чтобы обратить внимание на детали. Но сейчас было обычное собрание, где мы рассматривали очень качественного оппонента. Надеемся выиграть у него.



– Как вам харьковские болельщики и много ли их ожидаете увидеть на матче?

– Выходя на каждый поединок, в том числе и в Харькове, мы ждем полный стадион. К сожалению, такое случается достаточно редко. Но, конечно, чем больше людей на трибунах, тем лучше для нас. Мы можем показать красивую игру и порадовать их. Кроме того, поддержка важна для любого футболиста.

Матч «Шахтер» – «Черноморец» состоится 9 апреля в 17.00.