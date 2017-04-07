Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Англии футбольный матч прервали из-за собаки, бегавшей по полю

Футболисты и стюарды шесть минут безуспешно гонялись за псом

  • 07.04.2017 12:42
  • 41 просмотров
  • 0 комментария
Метки
В Англии футбольный матч прервали из-за собаки, бегавшей по полю

Футбольный матч команд Северной Премьер-лиги, которая объединяет в себе полупрофессиональные и любительские клубы Северной Англии и северной части Мидлендс, был остановлен на шесть минут из-за появления на поле неутомимой собаки.

Игра между «Хэйлсоун Таун» и «Скелмерсдэйл» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона, однако об этом матче будут помнить из-за паузы, возникшей благодаря задорному псу.

Четвероногого друга безуспешно пытались поймать стюарды, футболисты и даже зрители. Забавно, что когда собаку удалось успокоить, она самостоятельно удалилась за рекламные щиты.

Источник — Newsru.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.