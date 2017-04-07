Футбольный матч команд Северной Премьер-лиги, которая объединяет в себе полупрофессиональные и любительские клубы Северной Англии и северной части Мидлендс, был остановлен на шесть минут из-за появления на поле неутомимой собаки.

Игра между «Хэйлсоун Таун» и «Скелмерсдэйл» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона, однако об этом матче будут помнить из-за паузы, возникшей благодаря задорному псу.

Четвероногого друга безуспешно пытались поймать стюарды, футболисты и даже зрители. Забавно, что когда собаку удалось успокоить, она самостоятельно удалилась за рекламные щиты.