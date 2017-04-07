В последних турах мадридский «Атлетико» заметно прибавил, вследствие чего мадридцы сумели забраться на третье место турнирной таблицы. Поединок против баскского «Реал Сосьедада» мог прервать эту тенденцию для «кольчонерос» - баски традиционно играют достаточно уверенно и цепко.

Действительно, первая четверть часа прошла под диктовку гостевой команды. «Ла Реал» контролировал игру, однако до опасных моментов не доходило. Ближе к середине первого тайма активизировались футболисты мадридского «Атлетико». Сначала после передачи от Хуанфрана по воротам опасно пробивал Гризманн, потом тот же Гризманн не использовал выход один на один с голкипером.

На таком себе «подъеме» подопечным Симеоне все же удалось забить гол в ворота Рульи. На 28-й минуте отличился Филипе Луис. Стоит ли говорить, что после забитого гола футболисты «Атлетико» успокоились и остаток матча в большей степени играли на удержание счета.

Активно действовал в атаке у баскской команды Юри Берчиче, который, между прочим, играет на позиции защитника. Если защитник идет в атаку, пробивая по воротам за игру больше раз, чем игроки нападения, то стоит ли удивляться, что «Реал Сосьедад» в этом матче голов не забил. Берчиче – это вам не Рамос.

«Атлетико» добывает пятую победу в Примере кряду и закрепляется на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги.

«Атлетико» – «Реал Сосьедад» - 1:0

Гол: 1:0 – 28 Филипе Луис.

«Атлетико» – Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Савич, Сауль, Габи, Феррейра Карраско, Коке, Гризманн (Корреа, 72), Торрес (Хименес, 82).

«Реал Сосьедад» – Рульи, Навас, Мартинес, Берчиче, Субельдия, Каналес, Гранеро (Хуанми, 74), Одриосола (Элустондо, 39), Прието (Ойарсабаль, 46), Вела, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Рульи (61), Берчиче (62), Субельдия (63), Навас (68).

Матч между каталонской «Барселоной» и андалусийской «Севильей» обещал быть самым интересным в 30-м туре. Обе команды все еще решают свои турнирные задачи – «Барселона» борется с мадридским «Реалом» за золото чемпионата, «Севилья» все еще рассчитывает вернуть себе утраченное третье место турнирной таблицы.

Однако поединок (что является слишком пафосным словом для описания происходящего на поле) между «Барселоной» и «Севильей» неожиданно перешел из разряда непредсказуемого матча в противостоянии Давида и Голиафа. И это за какие-то 8 минут… Но обо всем по порядку.

Уже с первых минут «Барселона» предсказуемо принялась контролировать игру, на старте поединка создав несколько опасных моментов у ворот «Севильи». На это «Севилья» ответила опасным моментом от Н'Зонзи… Опасным – в теории, конечно. Н'Зонзи вышел один на один с тер Штегеном, но не сумел воспользоваться этим шансом.

Зато своими шансами воспользовалась «Барселона» - в промежутке с 25-й по 33-ю минуты каталонцы забили севильцам три (!) гола.

После этого «Барселона» спокойно могла «добивать» соперника, однако памятуя о предстоящих сложных матчах, каталонцы успокоились. А подопечные Сампаоли, в свою очередь, не предпринимали отчаянных попыток отыграться.

«Севилья» уже пять матчей не побеждает, однако это поражение наиболее позорное. Андалусийцы опустили руки и сдались без боя очень преждевременно.

ГИФ-ка, на которой Месси обыгрывают всю оборону Севильи

«Барселона» - «Севилья» - 3:0 (3:0)

Голы: Луис Суарес, 25, Лионель Месси, 28, 33

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Люка Динье, '77), Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Андрес Иниеста, Иван Ракитич (Карлес Аленья, '80), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес (Пако Алькасер, '65)

«Севилья»: Серхио Рико, Клеман Легле, Мариано, Николас Пареха, Серхио Эскудеро, Виктор Витоло, Габриэль Меркадо (Матиас Краневиттер, '46), Самир Насри (Пабло Сарабия, '46), Стивен Н'Зонзи, Хоакин Корреа, Висенте Иборра (Штефан Йоветич, '76)

Предупреждения: Жерар Пике, 15. Серхио Бускетс, 71. Иван Ракитич, 78. Карлес Аленья, 84. - Висенте Иборра, 38. Виктор Витоло, 57.

Удаление - Виктор Витоло, 90+1 - второе предупреждение.

Без Роналду, Бэйла и Крооса. И это не следствие травм в стане мадридского «Реала», а осознанное решение Зинедина Зидана, который решил дать отдых своим ключевым исполнителям перед важными матчами. И как раз соперник попался весьма удобный – матч против «Леганеса» не предвещал сложностей для «лос бланкос».

Правда, уже с первых минут футболисты «Леганеса» дали понять, что не боятся именитого соперника. Команда Гаритано не боялась атаковать и идти в борьбу. Такое дерзкое поведение, правда, закончилось пропущенным уже на 15-й минуте голом – Хамес Родригес открыл счет в матче. Не прошло и десяти минут, как Мората, дважды отметившись в воротах «Леганеса», сделал счет разгромным.

Казалось, что «Леганес» уже можно «хоронить» - шансов отыграть три мяча у скромной команды из пригорода Мадрида просто не было. Однако длинный заброс из глубины поля и ошибка Наваса привели к тому, что на 32-й минуте Пирес забил, как тогда казалось, гол престижа. Однако уже через две минуты «Леганес» сумел шокировать «Реал» во второй раз – на 34-й минуте отличился Лучьяно Невес.

Под бурные овации местной публики «Леганес» и «Реал» отправились в раздевалку. Безусловно, команды выдали один из самых интересных матчей тура…

Второй тайм начался забитым голом – вновь отличились футболисты «Леганеса». На сей раз слово «отличились» будет иметь негативную коннотацию. Мантовани забил гол, но забил он его в свои ворота. Что особой радости местной публике не принесло.

После этого шансов отыграться у хозяева, конечно же, не было. Отыграть два мяча у «Реала» после столь напряженного игрового часа было просто невозможно. И физически «подсели» хозяева,фыч и морально им было сложно.

«Реал» и «Леганес» забивают по три мяча, однако победа – за «сливочными».

«Леганес» - «Реал Мадрид» - 2:4

Голы: Габриэль, 32, Лусиано, 35 - Хамес Родригес, 15, Альваро Мората, 18, 23, Мартин Мантовани, 48, автогол

«Леганес»: Яго Эррерин, Диего Рико, Димитрис Сиовас, Мартин Мантовани, Унаи Бустинса, Давид Тимор, Рубен Перес, Габриэль (Альберто Буэно, '64), Александер Шимановски (Дарвин Мачис, '84), Лусиано, Роберто Тито (Самуэль Гарсия, '54)

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Хамес Родригес (Иско, '72), Каземиро, Матео Ковачич (Лука Модрич, '81), Лукас Васкес, Марко Асенсио, Альваро Мората (Мариано Диас, '78)

Предупреждения: Габриэль, 58. Унаи Бустинса, 85. - Начо Фернандес, 90.

«Сельта» и «Валенсия» в этом сезоне играют в похожем стиле – некоторые их матчи хочется пересматривать и пересматривать, а некоторые – насколько скучны и безыдейны, что даже не хочется их смотреть. Противостояние этих команд в рамках 30-го тура можно смело отнести к первой группе. Матч между «Сельтой» и «Валенсией» получился полный интриги, а также подарил зрителю обилие голов.

Открыл счет в матче Густаво Кабраль, которого в собственной штрафной не заметили защитники «Валенсии». После этого команды начали играть на встречных курсах, создавая множество опасных моментов у ворот друг друга. На 38-й минуте Парехо восстановил паритет в матче. К сожалению, яркая игра была прервана свистком на перерыв – арбитр встречи даже ничего не стал добавлять к первому тайму.

Вторая половина игры прошла в столь же активном темпе. На 67-й минуте отличился на 67-й минуте. На что ответил Яго Аспас заработав и реализовав пенальти.

А закончился этот насыщенный матч голом Солера. Энцо Перес протащил мяч по центру и отдал на Солера, который быстро сориентировался и отправил мяч в ворота Альвареса.

«Валенсия» – «Сельта» - 3:2

Голы: Парехо, 38, Мунир, 67, Солер, 86 — Кабрал, 16, Аспас, 80, с пенальти.

«Валенсия»: Алвес — Канселу, Гарай, Мангала, Сикейра (Лато, 65) — Парехо, Перес — Мунир, Солер, Орельяна (Медран, 87) — Дзадза (Мина, 71).

«Сельта»: Альварес — Отто, Мальо, Кабрал, Ронкалья — Радоя, Эрнандес — Васс (Росси, 74), Аспас, Бонгонда (Хосабед, 65) — Бовю (Хьюлсагер, 74).

Предупреждения: Орельяна — Бонгонда.