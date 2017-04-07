В последних турах мадридский «Атлетико» заметно прибавил, вследствие чего мадридцы сумели забраться на третье место турнирной таблицы. Поединок против баскского «Реал Сосьедада» мог прервать эту тенденцию для «кольчонерос» - баски традиционно играют достаточно уверенно и цепко.
Действительно, первая четверть часа прошла под диктовку гостевой команды. «Ла Реал» контролировал игру, однако до опасных моментов не доходило. Ближе к середине первого тайма активизировались футболисты мадридского «Атлетико». Сначала после передачи от Хуанфрана по воротам опасно пробивал Гризманн, потом тот же Гризманн не использовал выход один на один с голкипером.
На таком себе «подъеме» подопечным Симеоне все же удалось забить гол в ворота Рульи. На 28-й минуте отличился Филипе Луис. Стоит ли говорить, что после забитого гола футболисты «Атлетико» успокоились и остаток матча в большей степени играли на удержание счета.
Активно действовал в атаке у баскской команды Юри Берчиче, который, между прочим, играет на позиции защитника. Если защитник идет в атаку, пробивая по воротам за игру больше раз, чем игроки нападения, то стоит ли удивляться, что «Реал Сосьедад» в этом матче голов не забил. Берчиче – это вам не Рамос.
«Атлетико» добывает пятую победу в Примере кряду и закрепляется на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Матч между каталонской «Барселоной» и андалусийской «Севильей» обещал быть самым интересным в 30-м туре. Обе команды все еще решают свои турнирные задачи – «Барселона» борется с мадридским «Реалом» за золото чемпионата, «Севилья» все еще рассчитывает вернуть себе утраченное третье место турнирной таблицы.
Однако поединок (что является слишком пафосным словом для описания происходящего на поле) между «Барселоной» и «Севильей» неожиданно перешел из разряда непредсказуемого матча в противостоянии Давида и Голиафа. И это за какие-то 8 минут… Но обо всем по порядку.
Уже с первых минут «Барселона» предсказуемо принялась контролировать игру, на старте поединка создав несколько опасных моментов у ворот «Севильи». На это «Севилья» ответила опасным моментом от Н'Зонзи… Опасным – в теории, конечно. Н'Зонзи вышел один на один с тер Штегеном, но не сумел воспользоваться этим шансом.
Зато своими шансами воспользовалась «Барселона» - в промежутке с 25-й по 33-ю минуты каталонцы забили севильцам три (!) гола.
После этого «Барселона» спокойно могла «добивать» соперника, однако памятуя о предстоящих сложных матчах, каталонцы успокоились. А подопечные Сампаоли, в свою очередь, не предпринимали отчаянных попыток отыграться.
«Севилья» уже пять матчей не побеждает, однако это поражение наиболее позорное. Андалусийцы опустили руки и сдались без боя очень преждевременно.
ГИФ-ка, на которой Месси обыгрывают всю оборону Севильи
Без Роналду, Бэйла и Крооса. И это не следствие травм в стане мадридского «Реала», а осознанное решение Зинедина Зидана, который решил дать отдых своим ключевым исполнителям перед важными матчами. И как раз соперник попался весьма удобный – матч против «Леганеса» не предвещал сложностей для «лос бланкос».
Правда, уже с первых минут футболисты «Леганеса» дали понять, что не боятся именитого соперника. Команда Гаритано не боялась атаковать и идти в борьбу. Такое дерзкое поведение, правда, закончилось пропущенным уже на 15-й минуте голом – Хамес Родригес открыл счет в матче. Не прошло и десяти минут, как Мората, дважды отметившись в воротах «Леганеса», сделал счет разгромным.
Казалось, что «Леганес» уже можно «хоронить» - шансов отыграть три мяча у скромной команды из пригорода Мадрида просто не было. Однако длинный заброс из глубины поля и ошибка Наваса привели к тому, что на 32-й минуте Пирес забил, как тогда казалось, гол престижа. Однако уже через две минуты «Леганес» сумел шокировать «Реал» во второй раз – на 34-й минуте отличился Лучьяно Невес.
Под бурные овации местной публики «Леганес» и «Реал» отправились в раздевалку. Безусловно, команды выдали один из самых интересных матчей тура…
Второй тайм начался забитым голом – вновь отличились футболисты «Леганеса». На сей раз слово «отличились» будет иметь негативную коннотацию. Мантовани забил гол, но забил он его в свои ворота. Что особой радости местной публике не принесло.
После этого шансов отыграться у хозяева, конечно же, не было. Отыграть два мяча у «Реала» после столь напряженного игрового часа было просто невозможно. И физически «подсели» хозяева,фыч и морально им было сложно.
«Реал» и «Леганес» забивают по три мяча, однако победа – за «сливочными».
«Сельта» и «Валенсия» в этом сезоне играют в похожем стиле – некоторые их матчи хочется пересматривать и пересматривать, а некоторые – насколько скучны и безыдейны, что даже не хочется их смотреть. Противостояние этих команд в рамках 30-го тура можно смело отнести к первой группе. Матч между «Сельтой» и «Валенсией» получился полный интриги, а также подарил зрителю обилие голов.
Открыл счет в матче Густаво Кабраль, которого в собственной штрафной не заметили защитники «Валенсии». После этого команды начали играть на встречных курсах, создавая множество опасных моментов у ворот друг друга. На 38-й минуте Парехо восстановил паритет в матче. К сожалению, яркая игра была прервана свистком на перерыв – арбитр встречи даже ничего не стал добавлять к первому тайму.
Вторая половина игры прошла в столь же активном темпе. На 67-й минуте отличился на 67-й минуте. На что ответил Яго Аспас заработав и реализовав пенальти.
А закончился этот насыщенный матч голом Солера. Энцо Перес протащил мяч по центру и отдал на Солера, который быстро сориентировался и отправил мяч в ворота Альвареса.
Все матчи тура:
Турнирная таблица:
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.