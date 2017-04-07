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Главное дерби Германии, серия Вердера и попытка Байера

Sport.ua анонсирует матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги

  • 07.04.2017 11:51
  • 272 просмотров
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Facebook. Артуро Видаль
© Facebook. Артуро Видаль
Все самое интересное в чемпионате Германии только начинается! В очередном туре нас ожидает главное противостояние, если не всего чемпионата, то второго его круга. Матч против «Баварии» покажет, на что способна «Боруссия» в этом сезоне и сможет ли она побороться за второе место с «Лейпцигом» и «Хоффенхаймом». Нешуточные обороты набрал «Вердер», который выдает одну из лучших серий среди всех клубов Бундеслиги. В последних семи матчах команда Александера Нури добыла 6 побед и лишь в Леверкузене не смогла добиться виктории, довольствовавшись ничьей с «Байером». 19 очков в 7-ми матчах позволили «музыкантам» взобраться на 11-ю строчку в турнирной таблице и на время забыть о борьбе за выживание.
 
«Айнтрахт», который мы так хвалили в первой части сезона, в новом году своими результатами похвастаться не может. В последний раз команда Нико Ковача побеждала 5 февраля нынешнего года и скатилась с претендентов на зону Лиги чемпионов до середняка, который уже в этом туре может уступить свое 8-е место Бремену. За последние 8 игр «орлы» набрали всего два очка, что не может радовать болельщиков Франкфурта. Однако в пользу «Айнтрахта» говорит статистика их встреч с «Вердером»: в последних 13-ти матчах против «музыкантов» «орлы» добыли 7 побед. Кроме того, на своем поле Франкфурт не проигрывает «Вердеру» последние 6 матчей (4 победы и 2 ничьи).
 
Всего соперники провели между собой 92 матча, в которых 33 победы на свой счет записал «Айнтрайхт», 40 - у «Вердера» и еще 19 матчей завершились вничью. В первом круге «орлы» увезли победу с «Верезрштадион» со счетом 2:1. «Вердер» в последний раз увозил три очка из Айнтрахта в 2009-м году, добыв разгромную победу - 5:0. В том матче забивали еще такие легендарные личности, как Торстен Фрингс, Клаудио Писарро, Уго Алмейда и Александрос Циолис.
 
«Айнтрахт» - «Вердер»
7 апреля, «Коммерцбанк-Арена» - 21:30
Арбитр - Б.Данкерт
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
2.10 - 3.47 - 3.60
 
 
Турнирное положение «Байера» на сегодняшний день во многом можно назвать критическим. И виноват в этом не только бывший тренер «аптекарей» Роджер Шмидт, но и руководство клуба, которое, на наш взгляд, затянуло с увольнением специалиста. Новому коучу Леверкузена Тайфуну Коркуту сложно поставить на ноги команду, которая не готова ни физически, ни психологически, а результаты работы турецкого специалиста могут быть видны только после летнего межсезонья, когда команда пройдет полноценную подготовку к новому сезону. Сейчас же «Байер» откровенно доигрывает чемпионат, без каких-либо надежд зацепиться даже за еврокубки. Хотя по потенциалу и подбору футболистов в начале сезона мы называли эту команду претендентом на завоевание медалей.
 
«Лейпциг» же тихо и спокойно идет к своей цели - завоеванию второго места в чемпионате. И пускай игра «Ред Булла» уже не такая уверенная и стабильная, как в первой части сезона, но на сегодняшний день этого достаточно для того, чтобы удерживать за собой вторую позицию. Впереди у команды Ральфа Хазенхюттля непростой календарь, в котором придется сыграть со всеми своими прямыми конкурентами, поэтому очки необходимо набирать прямо сейчас, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. В первом круге «быки» уже обыгрывали своего соперника, отправив в ворота Лено три гола - 3:2. Более того, к 67-й минуте игры «Лейпциг» проигрывал на «Бай-Арене» со счетом 1:2, но смог добыть волевые три очка. Этот матч пока что единственный, которые в своей истории провели команды.
 
«Лейпциг» - «Байер»
8 апреля, «Ред Булл Арена» - 16:30
Арбитр - Р.Кампка
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
1.97 - 3.66 - 3.83
 
 
Позже ожидайте анонс матча «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд...
 
Ориентировочные составы:
 
«Бавария»: Ульрих - Боатенг, Хуммельс, Алаба - Хаби Алонсо, Видаль - Роббен, Тьяго, Рибери - Левандовски.
 
«Боруссия»: Бюрки - Пищек, Сократис, Бартра, Шмельцер - Вайгль - Пулишич, Кагава, Кастро, Дембеле - Обамеянг.
 
Не сыграют: Нойер, Дуглас Коста, Мюллер - Дурм, Гетце, Ройс, Роде, Шюррле.
 
«Бавария» - «Боруссия» Д
8 апреля, «Альянс-Арена» - 19:30
Арбитр - К.Фритц
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
1.68 - 4.08 - 4.91
 
Все матчи тура:

28-й тур
07.04.17 21:30
Айнтрахт Ф
? : ?
Вердер
Спорт2
08.04.17 16:30
Гамбург
? : ?
Хоффенхайм
 
08.04.17 16:30
Кельн
? : ?
Боруссия М
 
08.04.17 16:30
Шальке
? : ?
Вольфсбург
 
08.04.17 16:30
РБ Лейпциг
? : ?
Байер
Спорт2
08.04.17 16:30
Фрайбург
? : ?
Майнц
 
08.04.17 19:30
Бавария
? : ?
Боруссия Д
Спорт2
09.04.17 16:30
Герта
? : ?
Аугсбург
 
09.04.17 18:30
Ингольштадт
? : ?
Дармштадт
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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