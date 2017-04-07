Полтава продолжит свои выступления в чемпионате Украины

В связи с получением письма № 110, подписанного президентом ПФЛ Украины - Макаровым С.Д., а также с решительной позицией клуба в отстаивании свои прав в органах футбольного правосудия ФФУ, а в случае необходимости в Спортивном Арбитражном Суде (г. Лозанна, Швейцария), руководство футбольного клуба «Полтава» приняло решение о продолжении участии команды в соревнованиях под эгидой ПФЛ Украины.
Напомним, ранее ФК «Полтава» подала жалобу в ФИФА и УЕФА по поводу отмены их матча в 1/4 финала Кубка Украины против «Шахтера» и присвоении клубу технического поражения.
Источник — ФК Полтава
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