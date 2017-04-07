Матч Динамо - Шахтер может быть перенесен

Матч «Динамо» — «Шахтер» в базовый день 26-го тура, намеченный на 22 апреля, не состоится. Представители клубов ведут переговоры о том, чтобы поединок двух грандов украинского футбола в рамках второго этапа чемпионата прошел на столичном НСК «Олимпийский» не в субботу, а в пятницу, 21-го числа. Предварительно даже называется время начала игры — 20.00. Премьер-лига официально подтвердит дату лишь на следующей неделе.

Связана такая инициатива двух клубов с их участием в Кубке Украины. В среду, 26 апреля, в полуфиналах турнира «Динамо» встретится в гостях с «Николаевом», а «Шахтер» (если КДК ФФУ засчитает Полтаве техническое поражение) — дома с «Днепром». Логично, что тренеры изъявили желание после очного противостояния добавить лишний день на восстановление.