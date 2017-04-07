Антон СИТНИКОВ: «С Буковиной просто не будет»

Опытный голкипер «Горняк-Спорт» рассказал о конкуренции среди вратарей команды и поделился ощущением перед предстоящим поединком с «Буковиной».

В поединке с «Гелиосом», «Горняк-Спорт» впервые в этом году оставил ворота «сухими», в чем немалая заслуга и старожила нашей команды - вратаря Антона Ситникова. Он впервые появился в составе «горняков» в этом году и в первом же поединке оставил свои ворота в неприкосновенности.

- Антон, какие у тебя остались впечатления от матча в Харькове - твоего первого поединка в этом году в составе «горняков»?

- Впечатления хорошие и положительные, тем более, что выиграли у «Гелиоса», и как писали в интернете, это была первая победа нашей команды во взаимоотношениях с этим соперником. Было приятно обыграть команду, которая мало пропускает. А то, что я вышел в стартовом составе, я думаю, это заслуженно. Я работаю на тренировках, доказываю, что достоин выходить в стартовом составе. Очень был рад, что мы не пропустили в этом матче и одержали в итоге победу.

- В «Горняке-Спорт» ты являешься старжилом команды. Помогает ли это тебе в нынешней обстановке в команде, в которой немало новичков?

- Конечно. Это большой плюс, что я давно уже в «Горняке-Спорт» и знаю атмосферу этой команды. Но при подготовке к очередной игре все в раных условиях, каждый готовится не жалея себя и старается завоевать место в основном составе. Это касается всех трех вратарей, которые претендуют на место в воротах в основном составе.

- Как выявляют лучшего вратаря на данный момент?

- Это определяет тренерский состав и только они решают кого ставить на конкретный матч.

- Какие у тебя ощущения перед матчем с «Буковиной», который в отличие от предыдущих соперников, в турнирной таблице распологается ниже «Горняка-Спорт»?

- Простым матч, однозначно, не будет. Игры с соседями по таблице - они всегда тяжелые. Но ничего, тем интереснее будет поединок. В той части таблицы, где мы находимся все команды практически равные. Будем настраиваться как и на предыдущие игры, будем биться и хотим порадовать наших болельщиков и победой.