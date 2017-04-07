Карлес ПУЙОЛЬ: «Никогда не мечтал о такой карьере»

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал о том, как ему удалось добиться успех в футболе.

- Футбол был моей страстью. Я никогда и не мечтал о карьере, которая в итоге получилась, а просто был счастлив, когда оказывался с мячом в руках или ногах. Иногда, играя с братом и его друзьями, я исполнял роль вратаря. Все они были старше, и никто не хотел вставать в рамку, поэтому эта обязанность доставалась мне. Все мои детские воспоминания так или иначе связаны с футболом.

Моя карьера — это почти ожившая мечта. Я прошел весь путь от игрока юношеской команды до капитана основы в клубе, за который я болел на протяжении десяти лет. Я выиграл все, что только можно. Можно ли желать большего? Я очень горжусь достигнутым. Для меня это большая честь.

Гвардиола — это человек с тренерским мышлением. Феномен, многому нас научивший. В каком-то смысле он совершил революцию в футболе. Он создал потрясающую команду, которая показывала очень хороший футбол и старалась всегда владеть мячом. Важно не только то, что мы побеждали, но и то, как мы это делали.