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Фаворов вновь забивает за Вайле

Украинский футболист помог своей команде добыть крупную победу

  • 07.04.2017 09:51
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Sport.ua. Артем Фаворов
© Sport.ua. Артем Фаворов
Украинский нападающий Артем Фаворов отличился очередным голом за «Вайле» в чемпионате Дании. На этот раз экс-игрок киевского «Динамо» и «Оболони» смог забить в ворота «Роскильде», а его команда добыла крупную победу - 4:1.
 
Этот гол стал вторым для Фаворова во втором дивизионе чемпионата Дании в 5-ти матчах. «Вайле» Фаворова занимает на сегодняшний день 8-е место в турнирной таблице и отстает от лидера на 13 очков.


 

Источник — Sport.ua

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