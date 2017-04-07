Украинский нападающий Артем Фаворов отличился очередным голом за «Вайле» в чемпионате Дании. На этот раз экс-игрок киевского «Динамо» и «Оболони» смог забить в ворота «Роскильде», а его команда добыла крупную победу - 4:1.
Этот гол стал вторым для Фаворова во втором дивизионе чемпионата Дании в 5-ти матчах. «Вайле» Фаворова занимает на сегодняшний день 8-е место в турнирной таблице и отстает от лидера на 13 очков.
Источник — Sport.ua
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