Иван Бобко восстановился после травмы

Экс-игрок «Черноморца» и «Металлиста» Иван Бобко завершил восстановление после полученной травмы, которая выбила его из футбола на длительное время. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.
Напомним, что последним клубом Бобко был венгерский «Дебрецен», с которым украинец расторг контракт в декабре прошлого года. На данный момент Иван Бобко является свободным агентом.
Источник — Sport.ua
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