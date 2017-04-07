Иван Бобко восстановился после травмы

Экс-игрок «Черноморца» и «Металлиста» Иван Бобко завершил восстановление после полученной травмы, которая выбила его из футбола на длительное время. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, что последним клубом Бобко был венгерский «Дебрецен», с которым украинец расторг контракт в декабре прошлого года. На данный момент Иван Бобко является свободным агентом.