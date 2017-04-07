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Иван Бобко восстановился после травмы

Украинский полузащитник занимается поисками нового клуба

  • 07.04.2017 09:42
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Facebook. Иван Бобко
© Facebook. Иван Бобко
Экс-игрок «Черноморца» и «Металлиста» Иван Бобко завершил восстановление после полученной травмы, которая выбила его из футбола на длительное время. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.
 
Напомним, что последним клубом Бобко был венгерский «Дебрецен», с которым украинец расторг контракт в декабре прошлого года. На данный момент Иван Бобко является свободным агентом.
 

Источник — Sport.ua

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