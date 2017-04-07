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Днепр лишили трех очков из-за долга в 800 тысяч гривен

Стала известная причина, по которой команду Дмитрия Михайленко лишили очередных баллов

  • 07.04.2017 09:25
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ФК Днепр, Игорь Коломойский
© ФК Днепр, Игорь Коломойский
Как уже сообщалось, на днях «Днепр» в очередной раз был лишен турнирных очков в текущем чемпионате Украины — на этот раз с днепрян было снято три пункта. Такое решение было принято в связи с тем, что «Днепр» не выплатил штрафов, наложенных на клуб КДК ФФУ в течение двух последних лет, на сумму в почти 800 тысяч гривен. 
 
Из-за этого футбольные чиновники еще 11 октября минувшего года потребовали от клуба выплатить все долги под угрозой санкций, но «Днепр» проигнорировал и это предупреждение, что и привело к снятию с клуба очков. 
 
Напомним, это уже четвертый случай в текущем сезоне, когда «Днепр» лишается очков. В сентябре и октябре с команды было снято по шесть пунктов, а в ноябре — три. Теперь днепряне разделяют последнее место с «Волынью» в турнирной таблице текущего первенства, опережая «крестоносцев» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
 

Источник — Sportarena

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