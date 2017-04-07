Артем ФРАНКОВ: «Три страны Европы не решили вопрос с телеправами»

Член исполкома ФФУ Артем Франков — о пресловутом телепуле, необходимость создания которого обсуждается украинской футбольной общественностью уже не один год.

«Живой пример от представителя Французской лиги и главы Форума лиг (объединения европейских лиг, не путать с ассоциацией клубов) Перламутра, который выступал на семинаре в „Хилтоне“ вместе с Тебасом. Должен сказать, француз показался более артистичным собеседником — Тебас все-таки функционер позамкнутее, может, даже посурьезнее. Так вот пример — насчет места, в котором пребывает наш профессиональный футбол. Красочный, очень наглядный пример насчет единого телепула.

Оказывается, в Европе только три страны — Португалия, Кипр и Украина — не решили вопрос с объединением телеправ в руках Лиги. Не от большого ума, понятно. В Испании, правда, пришлось ломать „Барсу“ и „Реал“ через колено, а для этого принимать специальный закон — то есть выйти далеко за пределы футбола. Но решили все же проблему. Так вот, сказал француз — представьте, что выходит кино, а права на прокат принадлежат играющим в нем актерам и каждый заключает свои соглашения с прокатными компаниями или напрямую с кинотеатрами! Дикость? Дикость. Но мы же в этом живем... Не понимая даже толком, что такое „отложенные права“, на которых на Западе живут клубные телеканалы — нам до этого, боюсь, как до Луны раком.

Может, хотя бы иностранцы сумеют как-то прочистить мозги?

Любопытен был и рассказ об истории платного ТВ во Франции. Первый канал появился еще в 1984 году и долгое время был убыточным, пока не взялся за футбол. Первое соглашение с Лигой имело очень интересный пункт: в случае, если число подписчиков канала ПРЕВЫСИТ миллион, Лига оставляет за собой право в одностороннем порядке контракт разорвать! Почему? Боялись оттока людей со стадионов... Как показало время — совершенно напрасно, развития платного ТВ при правильной постановке вопроса только помогает приходу людей на футбол и уж точно не мешает оному процессу.

Вот так вот — вуаля! Слушайте, может, и нам следует проявить законодательную инициативу — как это уже было с Законом о коррупции в спорте?!» — написал Франков.