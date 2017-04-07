Хуанде Рамос может возглавить сборную Алжира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Днепра» Хуанде Рамос в ближайшем времени может встать у руля сборной Алжира. Кандидатуру испанского специалиста рассматривает Федерация футбола этой африканской страны.
Напомним, что не так давно Рамос был уволен с поста главного тренера «Малаги». Помимо Рамоса на пост главного тренера Алжира претендует также Хуан Карлос Гарридо.
Источник — Sport.ua
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