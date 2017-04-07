Виторину АНТУНЕШ: «Две победы над Шахтером не изменят ситуацию»

На протяжении двух лет в «Динамо» португалец Виторину Антунеш постоянно испытывает серьезную конкуренцию со стороны партнеров по команде, претендующих на его позицию на футбольном поле. Тем не менее он каждый раз доказывает свою конкурентоспособность и возвращает место в основном составе.

— Последние годы «Динамо» во время зимней подготовки готовилось к весенней стадии еврокубков. Сейчас было непривычно, что впереди — участие только во внутренних соревнованиях?

— Да, действительно, в предыдущие годы мы вынуждены были форсировать подготовку, чтобы подойти к старту в еврокубках в оптимальной форме. Сейчас же могли планомерно готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Украины, при этом сделав акцент на большем количестве контрольных матчей и сыграв двенадцать спаррингов в течение двух тренировочных сборов.

— Что стало самым большим разочарованием в первой части сезона?

— Самое большое разочарование оставили наша игра и результаты в чемпионате Украины. Отставание от «Шахтера» очень большое, особенно учитывая силу нашего главного конкурента. Даже если мы дважды обыграем их во второй части сезона, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице и побороться за золотые награды.

— И все же верите в то, что удастся навязать «Шахтеру» борьбу за золотые награды в этом сезоне?

— Поскольку мы уже прекратили свое выступление в еврокубках, остается сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины. Будем делать все от нас зависящее, чтобы сократить отставание и сохранить чемпионскую интригу до конца чемпионата.

— В групповом турнире Лиги чемпионов могло все сложиться иначе?

— Вполне возможно. В отличие от прошлого сезона, когда нам удалось преодолеть групповой этап, в этот раз на итоговый неутешительный результат выступления в Лиге чемпионов повлияли наши индивидуальные ошибки, к тому же в определенных моментах удача была не на нашей стороне.

— Не расслабило ли игроков то, что все специалисты называли нашу группу вполне проходной?

— Специалисты могут говорить все, что угодно, но в целом никто не обращает внимания на их высказывания. Результат достигается не на газетных страницах, а на футбольном поле. В этом групповом турнире нам достичь поставленной цели, к сожалению, не удалось.

— Где «Динамо» потеряло важные очки, которые и стали решающими в борьбе за продолжение выступлений в еврокубках?

— Можно назвать домашний матч с «Наполи», когда мы проиграли, при этом забив первыми, и оба матча с «Бенфикой», в которых вполне могли рассчитывать на положительный результат. К сожалению, фортуна отвернулась от нас, лишив тем самым возможности продолжить выступление в еврокубках весной.

— Для вас как для португальца матчи с «Бенфикой» были принципиальными?

— О принципиальности говорить не стану, разве что приятно сыграть против своих земляков, некоторых партнеров по сборной. А вот результат, к сожалению, для «Динамо» оказался не таким, которого ждали украинские болельщики. В этом плане поединки с «Порту» в прошлом сезоне были намного лучше (улыбается).

— Разгромив в последнем матче «Бешикташ», команда согнала злость за неудачное выступление в групповом турнире?

— В последнем матче мы хотели реабилитироваться перед болельщиками и доказать, что четвертое место «Динамо» в группе — это случайность, досадное стечение обстоятельств. В поединке с «Бешикташем», несмотря на то, что турнирная мотивация была только у соперника, нам удавалось буквально все, что и воплотилось в разгромный счет.

— Все чаще к участию в официальных матчах привлекаются футболисты из молодежных команд «Динамо». Как считаете, их уровня достаточно, чтобы уже сейчас влиться в первую команду?

— Если бы их уровень был недостаточно высоким, то на них бы просто не обратил внимание тренерский штаб первой команды. Но для того, чтобы в дальнейшем прогрессировать и закрепиться в основном составе, ребята должны много работать и совершенствоваться, в чем мы, более опытные игроки, будем им помогать.

— В предыдущие годы вы часто срывали аплодисменты зрителей дальними ударами, которые порой становились результативными. В первую очередь вспоминается ваш невероятный гол «Эвертону» в девятку с 35 метров. Сейчас не везет с подобными ударами или прицел сбился?

— В этом сезоне у меня уже есть один мяч (в выездном поединке против «Стали» — ред.), и как для защитника, считаю, этого вполне достаточно. Я же не нападающий! К тому же в этом сезоне у меня меньше игрового времени по сравнению с предыдущими, что также, несомненно, сказывается на результативности.

— Ушел из команды ваш конкурент за место в составе Евгений Макаренко, зато пришел Тамаш Кадар, стучит в дверь первой команды Богдан Михайличенко, успешно выступает за команду U-19 Владислав Дубинчак. Расслабляться нельзя?

— Несмотря на то, есть конкуренция или ее нет, я всегда работаю на максимуме, не позволяю себе расслабляться даже на тренировках, а уж тренеру решать, кого из игроков ставить в том или ином матче.

— Данило Силва восстанавливался после тяжелой травмы у себя на родине. Поддерживали с ним связь?

— Конечно, постоянно созванивались, я рассказывал ему о состоянии дел в команде, чтобы он не так тосковал по партнерами. Хорошо, что Данило Силва уже вернулся в Киев и продолжит восстановление на клубной базе в Конча-Заспе. Мы все надеемся, что он как можно быстрее вернется на футбольное поле (интервью записано еще до ухода бразильца из «Динамо» — ред.).

— Осенью после длительной паузы вы вернулись в сборную Португалии. Какие настроения сейчас в команде, после того как она стала чемпионом Европы?

— Для меня важен тот факт, что я снова вернулся в национальную сборную. Приятно присоединиться к команде-чемпиону. Но никакой эйфории у своих партнеров я не заметил — наоборот, все понимают, что победа на Евро-2016 это уже история, и теперь все нужно доказывать снова. Тем более никто не поймет нас, если после завоевания титула сильнейшей сборной Европы мы не сможем выйти на Кубок Мира.

— То есть невыход из группы будет расцениваться как провал?

— Никто даже не думает о таком развитии событий. Если вспомнить квалификацию к Евро-2016, то мы также стартовали с поражения от Албании, но впоследствии исправили ситуацию и с первого места вышли в финальный турнир. Будем надеяться, что и сейчас удача будет на нашей стороне.