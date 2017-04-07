Филипп БУДКОВСКИЙ: «Уровень российского футбола выше, чем в Украине»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, арендованный у «Шахтера», подчеркнул, что в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Украины несколько раз не везло. Футболист отметил, что ему, видимо, чего-то не хватает, чтобы закрепиться в составе донецкого клуба.

– Я почти год играю в России, чувствую себя здесь хорошо, – цитирует «Спорт день за днем» Будковского. – Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине, где, к сожалению, из-за проблем с финансированием распались несколько хороших команд.

– Каковы шансы сборной Украины выйти на чемпионат мира-2018?

– Пока мы занимаем третье место в отборочной группе. В каких-то матчах нам не повезло, когда пропускали на последних минутах. При новом тренерском штабе команда демонстрирует другой стиль игры, играет по-новому, смотрится интересно. Все футболисты и тренеры хотят попасть на чемпионат мира. Это цель нашей команды, именно для этого в сборную вызываются сильнейшие украинские футболисты.

– Вы не оставляете надежд вернуться в национальную команду?

– Все будет зависеть только от меня. Буду забивать – тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко вновь обратит на меня внимание. Нет – и говорить не о чем.

– Зимой вы прошли сборы с «Шахтером», однако в составе донецкой команды вновь закрепиться не смогли и продлили арендный договор с «Анжи». Почему?

– Видимо, чего-то еще не хватает, чтобы остаться в «Шахтере». На сборах я не сыграл ни в одном контрольном матче. Потом мне сказали, чтобы я искал себе другую команду. С «Шахтером» у меня долгосрочный контракт, который действует еще два года. Пока все мои мысли связаны с «Анжи», которому я хочу помочь успешно завершить чемпионат. Летом приеду в расположение «Шахтера», а там видно будет. Возможно, вновь поеду на сборы. Посмотрим.

– В Санкт-Петербурге доводилось бывать?

– Да, играл здесь со сборной Украины на Кубке Содружества. Красивый город. Хочу поддержать всех петербуржцев и особенно тех, кого коснулся теракт в метро. Примите мои самые искренние соболезнования. Знаю, что у «Зенита» очень хорошие болельщики, которые создают на стадионе прекрасную футбольную атмосферу. В субботу нас ждет увлекательная, интересная игра. Уверяю вас, «Анжи» даст «Зениту» настоящий бой!