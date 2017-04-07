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Цыганков и Рыбалка не сыграют против Олимпика

Игроки «Динамо» испытывают проблемы со здоровьем

  • 07.04.2017 07:31
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ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
Киевское «Динамо» в предстоящему матчу с донецким «Олимпиком» в 24-м туре чемпионата Украины, который состоится в это воскресенье в столице, подходит с определенными кадровыми проблемами.
 
Полузащитники «бело-голубых» Виктор Цыганков и Сергей Рыбалка, пропустившие недавний кубковый поединок с «Нефтяником», по-прежнему испытывают проблемы со здоровьем. У Цыганкова — серьезный мышечный спазм, а Рыбалка повредил приводящую мышцу. Оба футболиста пока не тренируются и точно не сыграют с «Олимпиком».
 
Сейчас оба футболиста проходят курс реабилитации. Впереди Цыганкова и Рыбалку ждут контрольные обследования, и если прогнозы врачей оправдаются, то уже на следующей неделе оба они вернутся к тренировочной работе и будут иметь шансы сыграть против «Зари» в 25-м туре чемпионата Украины.
 
Напомним, что в лазарете «Динамо» также находится защитник Евгений Хачериди, который в недавнем спарринге с полтавской «Ворсклой» повредил связки коленного сустава и выбыл до конца апреля.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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