Цыганков и Рыбалка не сыграют против Олимпика

Киевское «Динамо» в предстоящему матчу с донецким «Олимпиком» в 24-м туре чемпионата Украины, который состоится в это воскресенье в столице, подходит с определенными кадровыми проблемами.

Полузащитники «бело-голубых» Виктор Цыганков и Сергей Рыбалка, пропустившие недавний кубковый поединок с «Нефтяником», по-прежнему испытывают проблемы со здоровьем. У Цыганкова — серьезный мышечный спазм, а Рыбалка повредил приводящую мышцу. Оба футболиста пока не тренируются и точно не сыграют с «Олимпиком».

Сейчас оба футболиста проходят курс реабилитации. Впереди Цыганкова и Рыбалку ждут контрольные обследования, и если прогнозы врачей оправдаются, то уже на следующей неделе оба они вернутся к тренировочной работе и будут иметь шансы сыграть против «Зари» в 25-м туре чемпионата Украины.

Напомним, что в лазарете «Динамо» также находится защитник Евгений Хачериди, который в недавнем спарринге с полтавской «Ворсклой» повредил связки коленного сустава и выбыл до конца апреля.