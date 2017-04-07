Валенсия вырывает победу у Сельты

«Валенсия» – «Сельта» - 3:2
Голы: Парехо, 38, Мунир, 67, Солер, 86 — Кабрал, 16, Аспас, 80, с пенальти.
«Валенсия»: Алвес — Канселу, Гарай, Мангала, Сикейра (Лато, 65) — Парехо, Перес — Мунир, Солер, Орельяна (Медран, 87) — Дзадза (Мина, 71).
«Сельта»: Альварес — Отто, Мальо, Кабрал, Ронкалья — Радоя, Эрнандес — Васс (Росси, 74), Аспас, Бонгонда (Хосабед, 65) — Бовю (Хьюлсагер, 74).
Предупреждения: Орельяна — Бонгонда.
Источник — Sport.ua
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