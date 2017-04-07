Валенсия вырывает победу у Сельты

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Сергей РЕБРОВ: «Нужно вернуть в УПЛ прежнее количество клубов» 08:14 — tabinjoli999com.ua для того чтобы вернуть прежние клубы или 14 команд,надо уволить половину и ФФУ(аппетит огромный) ... 07:53 — acrobat2 попа загорелась у Реброва. Надо 10 игр играть с сильными соперниками, а не стоять на поле. Ребров...

Полтава звернулась у ФІФА 07:47 — BBB Ну какие двойные стандарты???Давно известно что с повышением статуса соревнований изменяются и тр...