Гари КЭЙХИЛЛ: «С МанСити все сложилось для нас лучшим образом»

Гари Кэйхилл остался доволен игрой команды в обороне и результатом встречи с «Манчестер Сити», ставшей для «Челси» серьёзным испытанием.



Игроки осознавали, что все внимание приковано к их матчу, и победа со счётом 2:1 после поражения в предыдущем туре принесла команде ещё большее удовлетворение.



«Мы создали несколько хороших шансов и очень хорошо оборонялись в минуты, когда это было необходимо», — говорит Кэйхилл в послематчевом интервью.



«Это была закрытая игра, и, думаю, обе команды периодически показывали фантастический футбол. В итоге мы остались довольны результатом».



«Не всегда все идет по плану, что и случилось в матче с «Кристал Пэлас», но мы должны были отреагировать на это поражение, и матч с «Манчестер Сити» был очень важен. Это важнейший результат для нас в игре с очень, очень хорошей командой. Вероятно, в плане энергозатратности для меня это был один из сложнейших матчей на «Стэмфорд Бридж», что автоматически отвечает на многие вопросы. Уровень концентрации должен был быть высоким, и соперник оказал серьёзное сопротивление в этой игре».



«Естественно, по ходу игры «Манчестер Сити» давил и активно атаковал, мы старались довести дело благополучного исхода, и все сложилось для нас наилучшим образом. Это был фантастический ответ в нашем исполнении».



Кэйхилл рассказал, что в перерыве Антонио Конте подчеркнул, насколько важно внимательно сыграть в ключевых зонах, где «Манчестер Сити» старался получать мяч.



«Иногда это очень тяжело, если учитывать способности, которым они обладают. Они повсюду перемещаются, их трудно удержать. Это происходило на участках поля, где они хотели вскрыть нашу оборону, поэтому было важно оставаться во всеоружии».



«Синие» опережают «Тоттенхэм» на 7 очков. Кэйхилл поделился мнением об оставшейся части сезона – в АПЛ «Челси» осталось провести 8 матчей.



«Мы ожидаем, что «Тоттенхэм» будет продолжать оказывать на нас давление до конца чемпионата. Они не сдадутся, и мы знаем это. Поэтому нам нужно сосредоточиться на себе. Нам нужно следить за тем, что делаем мы сами, и выигрывать свои матчи».



«Нам нужно продемонстрировать тот же уровень самоотдачи и работоспособности, что и в матче с «Манчестер Сити», а также показать тот же уровень игры. Мы должны справляться со любой грязной работой в матче — усердно работать, возвращаться в оборону и демонстрировать концентрацию. Наше исполнительское мастерство должно проявляться автоматически. У нас есть несколько выдающихся игроков, и мы должны сохранять концентрацию, думать только о своей игре и постараться довести дело до конца».