9 украинских клубов получат от УЕФА по 400 тысяч евро

Как стало известно «Футбол 24», украинские клубы получили платежи солидарности УЕФА за сезон 2015/16 на развитие детско-юношеского футбола. Украина в 2017 году получила 3 590 149 евро.

УПЛ распределила эти деньги между клубами, которые принимают участие в Премьер-лиге в сезоне 2016/17. Три клуба этих денег не получат, поскольку были участниками групповых раундов Лиги Европы и Лиги чемпионов в сезоне 2015/16 («Динамо», «Шахтер», «Днепр»).

Если разделить общую сумму на 9 клубов, ориентировочно каждый клуб должен получить по 398 905 евро. Это «Волынь», «Карпаты», «Сталь», «Зирка», «Олимпик», «Александрия», «Ворскла», «Черноморец», «Заря».

Благодаря договоренности между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (ЕКА), процент платежей солидарности клубов, которые не принимают участия в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы, предназначенный для программ развития детско-юношеского футбола, составляет 5% от общего валового дохода двух вышеупомянутых соревнований.