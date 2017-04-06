У залі засідань Рівненського міськвиконкому львівська фірма «Артпростір» презентувала проект реконструкції стадіону «Авангард». Загальний кошторис робіт – 110 млн.грн. Очікується, що за ці гроші вдасться перетворити напівзруйнований «Авангард» на сучасну споруду, де можна буде проводити міжнародні змагання з футболу та легкої атлетики.



Місткість оновленого стадіону – 13466 глядацьких місць. Головною (найбільшою)відтепер буде Східна трибуна, розташована над центральним входом. Під цією трибуною буде манеж з трьома біговими доріжками на 110 м. За рахунок цієї трибуни стадіон стане ширшим на 12 м. Крім цього там будуть площі комерційного спрямування (в т.ч. – готель).



На Західній трибуні (нині головній) крім глядацьких місць знаходитиметься ВІП-ложа, місця для ЗМІ, а також точки для телекамер. Під трибуною – роздягальні.



Встановлять глядацькі місця і на напівкруглих трибунах за воротами. Під цими трибунами розташують спортшколи, адміністративні, технічні та комерційні приміщення (в т.ч. – ресторан).



Навколо футбольного поля буде вісім бігових доріжок.



Загалом проект передбачає чотири етапи реконструкції, втім, міський голова Рівного Володимир Хомко припустив, що порядок виконання робіт може буде змінено.



Попереду на проект чекає ще кілька важливих етапів. Щонайменше два місяці займе експертиза, яку проводитимуть столичні фахівці. Ще місяць – пошук виконавця робіт. За прогнозами п.Хомка, будівництво розпочнеться орієнтовно восени, а відкриття нового стадіону відбудеться у 2019-му. При цьому мер запевнив, що готовий вже цьогоріч передбачити у міській казні 50 млн. грн.