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Верес презентував проект реконструкції стадіону Авангард

Новий стадіон матиме 13,5 тис місць

  • 06.04.2017 22:47
  • 263 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Верес
© ФК Верес

У залі засідань Рівненського міськвиконкому львівська фірма «Артпростір» презентувала проект реконструкції стадіону «Авангард». Загальний кошторис робіт – 110 млн.грн. Очікується, що за ці гроші вдасться перетворити напівзруйнований «Авангард» на сучасну споруду, де можна буде проводити міжнародні змагання з футболу та легкої атлетики.

Місткість оновленого стадіону – 13466 глядацьких місць. Головною (найбільшою)відтепер буде Східна трибуна, розташована над центральним входом. Під цією трибуною буде манеж з трьома біговими доріжками на 110 м. За рахунок цієї трибуни стадіон стане ширшим на 12 м. Крім цього там будуть площі комерційного спрямування (в т.ч. – готель).

На Західній трибуні (нині головній) крім глядацьких місць знаходитиметься ВІП-ложа, місця для ЗМІ, а також точки для телекамер. Під трибуною – роздягальні.

Встановлять глядацькі місця і на напівкруглих трибунах за воротами. Під цими трибунами розташують спортшколи, адміністративні, технічні та комерційні приміщення (в т.ч. – ресторан).

Навколо футбольного поля буде вісім бігових доріжок.

Загалом проект передбачає чотири етапи реконструкції, втім, міський голова Рівного Володимир Хомко припустив, що порядок виконання робіт може буде змінено.

Попереду на проект чекає ще кілька важливих етапів. Щонайменше два місяці займе експертиза, яку проводитимуть столичні фахівці. Ще місяць – пошук виконавця робіт. За прогнозами п.Хомка, будівництво розпочнеться орієнтовно восени, а відкриття нового стадіону відбудеться у 2019-му. При цьому мер запевнив, що готовий вже цьогоріч передбачити у міській казні 50 млн. грн.

Источник — ФК Верес

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Комментарии
    anaglyph
    online
      anaglyph, 06.04.2017 23:03
    0
    Ворота гандбольные
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    leoifua1993
    online
    leoifua1993, 06.04.2017 23:06
    0
    Зразу їх у вищу лігу..хоть щось нове буде..Тай пора б уже і західній Україні підніматись вверх..Як результат і збірній 2 гравці із заходу..Зробили би ще реконструкції у Івано-Франківську..там теж не маленький стадіон..А в Тернополі вже є нормальний стадіон..
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