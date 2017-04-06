Эйбар побеждает Лас-Пальмас

Нужно вернуть в украину прошлое. Экономику, президента легитимного, Металлист, Днепр. Нет? Тогда ...

Всегда был против сокращения УПЛ. Надо снижать требования к клубам, но увеличивать колличество да...

Нужно 18-20 команд. Мастерство растет только в играх, а не на тренировках. Вы посмотрите НХЛ, НБЛ...