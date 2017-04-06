Эйбар побеждает Лас-Пальмас

«Эйбар» – «Лас-Пальмас» - 3:1
Голы: 1:0 – 14 Бебе, 2:0 – 24, автогол Артилес, 2:1 – 62 Лемос, 3:1 – 66, пенальти Гонсалес.
«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Луна, Капа, Лежен, Леон (Пенья, 88), Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 61), Гонсалес, Бебе, Кике (Энрик, 82).
«Лас-Пальмас» – Лисоаин, Артилес, Элдер Лопеш, Симон, Лемос, Виера (Боатенг, 72), Халилович, Момо, Монторо, Ливая (Хесе, 78), Меса (Сантана, 86).
Предупреждения: Ливая (8), Элдер Лопеш (54), Лежен (61), Симон (64), Меса (65), Дани Гарсия (74), Хесе (90).
Источник — Sport.ua
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