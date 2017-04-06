КДК ФФУ оштрафовал Динамо на 100 тысяч гривен

КДК ФФУ принял решение оштрафовать «Динамо» на 100 тысяч гривен за поведение фанатов в поединке 21-го тура против «Звезды».
По неофициальным данным, на размер суммы штрафа повлияла футболка со свастикой и кельтским крестом на секторе гостей.
В Кропивницком, напомним, команда Сергея Реброва неожиданно уступила 0:2, пропустив два мяча со штрафных.
Источник — Football.ua
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