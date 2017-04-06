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КДК ФФУ оштрафовал Динамо на 100 тысяч гривен

Столичный клуб наказали за поведение болельщиков в Кропивницком

  • 06.04.2017 21:56
  • 995 просмотров
  • 3 комментария
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fcdynamo.kiev.ua. «Звезда» - «Динамо» - 2:0
© fcdynamo.kiev.ua. «Звезда» - «Динамо» - 2:0

КДК ФФУ принял решение оштрафовать «Динамо» на 100 тысяч гривен за поведение фанатов в поединке 21-го тура против «Звезды».

По неофициальным данным, на размер суммы штрафа повлияла футболка со свастикой и кельтским крестом на секторе гостей.

В Кропивницком, напомним, команда Сергея Реброва неожиданно уступила 0:2, пропустив два мяча со штрафных.

Источник — Football.ua

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Комментарии
    komp-iigor
      komp-iigor, 06.04.2017 22:01
    -2
    А про официальным КДК ФФУ нужны деньги.
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    zhyr
      zhyr, 06.04.2017 22:01
    +2
    справжні вболівальники завжди допоможуть клубу)))
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    Valeriy Steblovskyy
    online
      Valeriy Steblovskyy, 06.04.2017 22:43
    -2
    А вы посмотрите на поле. Вы там траву видите? Але ФФУ, павелки.
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