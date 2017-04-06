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Леонид Слуцкий ищет работу в Англии

Экс-тренер сборной России сотрудничает с «Челси»

  • 06.04.2017 21:51
  • 837 просмотров
  • 4 комментария
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Р-Спорт. Леонид Слуцкий
© Р-Спорт. Леонид Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий признался, что в данный момент находится на содержании у «Челси» и неспешно подыскивает себе работу в английском футболе.Перебравшись в Англию в январе, с тех пор 45-летний Слуцкий регулярно бывает на матчах «Челси». Ходили, что Леонид даже стал скаутом «синих», однако эта информация не соответствует действительности.

На самом деле Слуцкий просто привыкает к жизни в Англии, пользуясь своей дружбой с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Одновременно Леонид учит язык и стремится стать первым российским тренером в английском футболе.

«Я знаю мистера Абрамовича уже 12 лет благодаря тому, что у него было много футбольных проектов в России: особая академия, он спонсировал национальную команду, он построил много искусственных полей, около 300, и мы общались с ним насчет футбола и развития».

«Мистер Абрамович помог мне. Я живу в отеле «Челси», они помогают мне с билетами на матчи, я посещаю матчи академии «Челси», первой команды, команд U-23 и U-18».

«После матчей я разговариваю с мистером Абрамовичем, и иногда он интересуется моим мнением насчет команд или игроков. Мы общаемся как друзья, он доверяет мне, он меня поддерживает и является моим наставником. Он хороший наставник для меня — думаю, лучший в мире!»

«Отправляясь в Англию, я задавал себе два больших вопроса. Первый насчет моего английского. Возможно или нет? Мне 45 лет, и начинать изучать язык непросто. Думаю, с этим вопросом все в порядке. Иногда мне кажется, что я достигаю финального уровня, а затем мой учитель говорит: «Хорошо, сегодня поработаем над пассивным залогом. Это невозможно! Сейчас я стараюсь использовать различные формы времени вроде настоящего совершенного, будущего совершенного. Это то еще испытание».

«Другой вопрос заключается в том, могу ли я стать первым российским тренером, что будет работать в Англии? Прежде этого не случалось. Не только в Англии — российские тренеры не работали нигде в Европе. Ни в Испании, ни в Италии. Не знаю, смогу ли я стать первым. Интересно, в английском ли клубе? Этот вопрос посложнее».

«Я готов начать с Премьер-Лиги или Чемпионшипа. Это долгосрочный проект для меня. Я хочу работать здесь долго — как я работал в российской Премьер-Лиге. Я понял, что для английских людей и английского футбола опыт, накопленный внутри, важнее, чем опыт, накопленный снаружи».

«Например, один успешный сезон в Чемпионшипе может быть важнее, чем все мои титулы в России и 50 матчей в Лиге Чемпионов, потому что внутренний опыт имеет определяющее значение. Я понял это, и я готов играть по английским правилам», — сообщил Слуцкий в интервью The Telegraph.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.04.2017 22:03
    +1
    Кому цей алкаш там потрібен?
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 06.04.2017 22:22
    -1
    Кому оно там нужно кроме Абрамовича? Конечно, какой-нибудь недалекий владелец клуба из Чемпионшипа может рискнуть и взять это чучело на работу, но максимум через полгода выгонит с позором. И тогда опять - здравствуйте, медведи, балалайка и боряышник.
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 06.04.2017 22:32
    +1
    Скорее всего Челси он и возглавит когда уйдет Конте
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 06.04.2017 23:00
    +1
    тренер він насправді хороший. ЦСКА на ньому тримався.
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