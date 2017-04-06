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Сергей РЕБРОВ: «Нужно вернуть в УПЛ прежнее количество клубов»

Наставник «Динамо» высказал свое мнение о формате чемпионата

  • 06.04.2017 21:40
  • 1254 просмотров
  • 16 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Сергей Ребров
© fcdynamo.kiev.ua. Сергей Ребров

По мнению Реброва, 16 команд – оптимальное число участников чемпионата.

«Все мы понимаем, что сокращение участников чемпионата Украины — вынужденная мера. Однако в киевском «Динамо» считают, что уже сейчас можно и нужно вернуть в УПЛ прежнее количество клубов. Убежден, что для того, чтобы поднимать украинский футбол, нужно подключать большее количество клубов и игроков, которые будут расти в противостоянии с сильными соперниками. Понимаю, что для этого необходимо стабильное финансирование, инфраструктура и так далее. Будут соответствовать требованиям — не стоит сдерживать развитие этих коллективов. Таким образом, мы сможем повысить и посещаемость турнира, ведь во многие города вернется большой футбол. Да, матчи «Динамо», «Шахтера» и «Зари» намного привлекательнее со всех точек зрения, но мы же не может проводить чемпионат трех или четырех команд в трех или четырех городах. Так что я за 16 клубов в УПЛ», - сказал Ребров. 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    inflicted
      inflicted, 06.04.2017 21:58
    +1
    Нарешті! Я завжди був проти скорочення команд у вищці
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    komp-iigor
      komp-iigor, 06.04.2017 21:58
    -2
    Нужно оставить конкурентные команды, пускай даже восемь, чтобы рубится, а не ходить по полю при пустых трибунах.
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    udman11
      udman11, 06.04.2017 22:30
    0
    И играть на огородах? Тогда уже точно вернёмся в 90-е. За счёт каких команд вернуть 16? Я тоже за, но нужно реально смотреть на ситуацию в нашем футболе.
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    Tosha
    Tosha, 06.04.2017 22:31
    -2
    непоганий варіант 12 команд *(а ще краще 14) тільки після поділу на 2 групи очки потрібно теж ділити, як наприклад в Польщі, інтрига зберігається до останього туру,не штука набрати 16 команд, потрібно важливість кожного матчу піднімати,
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    Данило Галицькій
    online
      Данило Галицькій, 06.04.2017 22:35
    -1
    komp-iigor, 06.04.2017 21:58
    Нужно оставить конкурентные команды, пускай даже восемь, чтобы рубится, а не ходить по полю при пустых трибунах.
    Виходячи із твоєї логіки потрібно залишити дві команди а не вісім.Всі прекрасно знають чиї будуть перші два місця.Ну а на рахунок кількості глядачів то ти взагалі не в тему сказав там з кожним роком тільки гірше і це при скороченні команд.
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    Sima35
      Sima35, 06.04.2017 22:38
    +2
    да идите вы козе в трещину, со своей конкуренцией и чемпионатом на 5 команд. Я хочу хорьков в вышке, с их посещаемостью, я хочу Черкассы, мариков,Чернигов. Сумчан и условный Ровно-Тернополь. Максимум команд,которые финансово могут потянуть сезон, пусть с скромным бюджетом,но чтоб не снимались по-ходу сезона. Сейчас не так важен Уровень,так как он напрямую зависит от бабла, а сейчас не то время, когда олигархи будут вбухивать бабло в Игрушки. Сейчас нет зрелищности и интриги,но дайте хотя бы географию. дайте нам новые города и впечатления,а им праздник от приезда грандов.
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    GR-65
      GR-65, 06.04.2017 22:41
    0
    komp-iigor, 06.04.2017 21:58
    Нужно оставить конкурентные команды, пускай даже восемь, чтобы рубится, а не ходить по полю при пустых трибунах.
    Эти 8-10,даже 12 клубов , будут вариться в собственном соку..
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    GR-65
      GR-65, 06.04.2017 22:43
    +1
    udman11, 06.04.2017 22:30
    И играть на огородах? Тогда уже точно вернёмся в 90-е. За счёт каких команд вернуть 16? Я тоже за, но нужно реально смотреть на ситуацию в нашем футболе.
    Надо подтягивать инфраструктуру других клубов, но если ограничить УПЛ малым числом команд, то сделать это будет трудно.
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    Brian10
    online
      Brian10, 06.04.2017 22:46
    0
    Разумееться Реброва устроит формат где 16 клубов, а ещё лучше 20. Ребров за счёт других, более слабых команд расчитывает набирать очки как это было прежде.
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    Данило Галицькій
    online
      Данило Галицькій, 06.04.2017 22:53
    +2
    Вимоги прем'єр ліги необхідно знижувати і це очевидно для буть якого адекватного чувака!Як можна рівнятись на Іспанію чи Англію?У нас середня зарплата тримається в районі100/400дол.А в Іспанії 2500/15000.Ну як це пояснити Палкіну??
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    BarathrumDK
    online
      BarathrumDK, 06.04.2017 22:56
    0
    но мы же не может проводить чемпионат трех или четырех команд в трех или четырех городах

    ++++++++++++++

    я думаю це найголовніше.
    а шоб не грати на огородах, потрібно зробити(може й на законодавчому рівні), або навіть забезпечити гарантіями клубів від вимирань, і тому подібне. якшо президент/спонсор не взмозі забезпечувати фінансування клубу, то він зобов*язаний віддати тому хто може безкоштовно, а ще й штраф лупануть. бо то дуже жирно, визнати банкрутом і з кінцями, а 80-ти річна історія отуди в трєщіну козі. так не має бути.
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    Юрий Гордиенко
    online
      Юрий Гордиенко, 06.04.2017 22:56
    0
    можно легко 18 - было бы желание и честные требования к участникам 1-ой лиги - есть стадион нормальный - допускаешься к участию - нет - играй во 2-й лиге

    следовательно команды из 1-ой лиги уверенно переходили в высшую

    называть наш колхоз Премьер Лигой языке не поворачивает
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    BarathrumDK
    online
      BarathrumDK, 06.04.2017 22:57
    +1
    udman11, 06.04.2017 22:30
    И играть на огородах? Тогда уже точно вернёмся в 90-е. За счёт каких команд вернуть 16? Я тоже за, но нужно реально смотреть на ситуацию в нашем футболе.
    та не переживай, шахта грати не буде. дай бог добазаряться.
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    Valeriy Steblovskyy
    online
      Valeriy Steblovskyy, 06.04.2017 22:58
    +2
    Нужно 18-20 команд. Мастерство растет только в играх, а не на тренировках. Вы посмотрите НХЛ, НБЛ. Там за сезон играется по80-100 матчей, да и в чемпионатах топ-стран играют с учетом всех кубков по 50-60 матчей за сезон. А чтобы не было огородов играть надо по системе весна-осень. И болельщики будут в комфортных условиях. А команды есть. Пример-вчерашняя Ахтырка.
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    Etan
    online
      Etan, 06.04.2017 23:09
    0
    Всегда был против сокращения УПЛ. Надо снижать требования к клубам, но увеличивать колличество даже не до 16 а до 18 команд. Футбол не должен быть только для избранных и зависить исключительно от меценатства оллигархов, как это происходит сейчас!
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    metallist_verder
    online
      metallist_verder, 06.04.2017 23:10
    0
    Нужно вернуть в украину прошлое. Экономику, президента легитимного, Металлист, Днепр. Нет? Тогда идём этой дорогой. Там где-то свет в конце туннеля говорят.
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