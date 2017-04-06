Сергей РЕБРОВ: «Нужно вернуть в УПЛ прежнее количество клубов»

По мнению Реброва, 16 команд – оптимальное число участников чемпионата.
«Все мы понимаем, что сокращение участников чемпионата Украины — вынужденная мера. Однако в киевском «Динамо» считают, что уже сейчас можно и нужно вернуть в УПЛ прежнее количество клубов. Убежден, что для того, чтобы поднимать украинский футбол, нужно подключать большее количество клубов и игроков, которые будут расти в противостоянии с сильными соперниками. Понимаю, что для этого необходимо стабильное финансирование, инфраструктура и так далее. Будут соответствовать требованиям — не стоит сдерживать развитие этих коллективов. Таким образом, мы сможем повысить и посещаемость турнира, ведь во многие города вернется большой футбол. Да, матчи «Динамо», «Шахтера» и «Зари» намного привлекательнее со всех точек зрения, но мы же не может проводить чемпионат трех или четырех команд в трех или четырех городах. Так что я за 16 клубов в УПЛ», - сказал Ребров.
Источник — zbirna.com
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я думаю це найголовніше.
а шоб не грати на огородах, потрібно зробити(може й на законодавчому рівні), або навіть забезпечити гарантіями клубів від вимирань, і тому подібне. якшо президент/спонсор не взмозі забезпечувати фінансування клубу, то він зобов*язаний віддати тому хто може безкоштовно, а ще й штраф лупануть. бо то дуже жирно, визнати банкрутом і з кінцями, а 80-ти річна історія отуди в трєщіну козі. так не має бути.
следовательно команды из 1-ой лиги уверенно переходили в высшую
называть наш колхоз Премьер Лигой языке не поворачивает
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