Лингард подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

Джесси Лингард подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на четыре года с возможностью продления ещё на один год, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



24-летний Лингард является воспитанником Академии и находится в системе клуба с 7 лет. Джесси дебютировал за первую команду в первом матче сезона 2014/2015 против «Суонси». С тех пор он сыграл за клуб 70 матчей и забил 11 голов, три из которых были забиты на «Уэмбли» и помогли «Юнайтед» завоевать три трофея.



Комментируя продление контракта с клубом, Джесси сказал: «Манчестер Юнайтед» всегда был большой частью моей жизни. Я был с клубом с семи лет и каждый раз испытываю гордость, надевая его футболку. Я и моя семья очень гордимся тем, что мне удалось забить в двух кубковых финалах, выступая за мой родной клуб».



«В этом сезоне мы уже выиграли один турнир, и я хочу выиграть ещё много трофеев под руководством нашего замечательного тренера. Я также хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживали меня и нашу команду».



Жозе Моуринью также сказал несколько слов: «Джесси был с клубом, начиная с семи лет. Он очень умный парень, что в сочетании с его энергией и способностями делает его будущее весьма светлым. Джесси любят в команде, и я очень рад, что он подписал новый контракт».