Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лингард подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

Голкипер подписал четырехлетний контракт

  • 06.04.2017 21:38
  • 17 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК МЮ
© ФК МЮ

Джесси Лингард подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на четыре года с возможностью продления ещё на один год, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

24-летний Лингард является воспитанником Академии и находится в системе клуба с 7 лет. Джесси дебютировал за первую команду в первом матче сезона 2014/2015 против «Суонси». С тех пор он сыграл за клуб 70 матчей и забил 11 голов, три из которых были забиты на «Уэмбли» и помогли «Юнайтед» завоевать три трофея.

Комментируя продление контракта с клубом, Джесси сказал: «Манчестер Юнайтед» всегда был большой частью моей жизни. Я был с клубом с семи лет и каждый раз испытываю гордость, надевая его футболку. Я и моя семья очень гордимся тем, что мне удалось забить в двух кубковых финалах, выступая за мой родной клуб».

«В этом сезоне мы уже выиграли один турнир, и я хочу выиграть ещё много трофеев под руководством нашего замечательного тренера. Я также хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживали меня и нашу команду».

Жозе Моуринью также сказал несколько слов: «Джесси был с клубом, начиная с семи лет. Он очень умный парень, что в сочетании с его энергией и способностями делает его будущее весьма светлым. Джесси любят в команде, и я очень рад, что он подписал новый контракт».

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.