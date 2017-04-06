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Ницца не планирует выкупать контракт Беланда

Марокканский полузащитник летом вернется в Киев

  • 06.04.2017 21:31
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ФК Ницца. Юнес Беланда
© ФК Ницца. Юнес Беланда

«Ницца» не собирается выкупать контракт хавбека «Динамо» Юнеса Бельханда по окончанию сезона.

По информации источника, французский клуб пытался снизить цену выкупа, которая составляет 9 миллионов евро, но получил отказ. В «Ницце» уже предупредили Бельханда, что, скорее всего, не будут дальше продолжать переговоры с «Динамо».

В аренде в «Ницце» Бельханда провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Ранее в услугах марокканца был заинтересован «Фенербахче».

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