Ницца не планирует выкупать контракт Беланда

«Ницца» не собирается выкупать контракт хавбека «Динамо» Юнеса Бельханда по окончанию сезона.

По информации источника, французский клуб пытался снизить цену выкупа, которая составляет 9 миллионов евро, но получил отказ. В «Ницце» уже предупредили Бельханда, что, скорее всего, не будут дальше продолжать переговоры с «Динамо».

В аренде в «Ницце» Бельханда провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Ранее в услугах марокканца был заинтересован «Фенербахче».