Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей головы

Вот здесь интервью с Яной Кудрявцевой где она впервые заявила, что ее кумир Наталья Годунко это 1...

Что тапочек, припекло? Бедняга. А ничего, что у нас один клюб в прошлом году, в нарушения...

Никто протест в ФИФА подавать не будет, за такое поле ещё и штраф "Полтаве" выпишут...

Правильно!! нужно давить эту донецкую нечисть, которая только то и умеет что ныть и гудеть