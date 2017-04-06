Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей головы

В матче полуфинала Кубка России «Локомотив» - «Уфа» игроки нашей команды Владислав Игнатьев и Тарас Михалик получили повреждения.
По сообщению медицинского штаба ФК «Локомотив», Игнатьев получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. Начато лечение. О сроках восстановления можно будет судить спустя несколько дней.
Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей лицевой части головы. В ближайшие дни футболист вернется к тренировкам в общей группе.
Источник — ФК Локомотив Москва
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