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Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей головы

Украинский футболист получил травму в матче Кубка России

  • 06.04.2017 19:43
  • 683 просмотров
  • 3 комментария
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Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей головы
В матче полуфинала Кубка России «Локомотив» - «Уфа» игроки нашей команды Владислав Игнатьев и Тарас Михалик получили повреждения.
 
По сообщению медицинского штаба ФК «Локомотив», Игнатьев получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. Начато лечение. О сроках восстановления можно будет судить спустя несколько дней.
 
Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей лицевой части головы. В ближайшие дни футболист вернется к тренировкам в общей группе.
 

Источник — ФК Локомотив Москва

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 06.04.2017 19:14
    0
    ще мало дали цьому мордорському кормільцю.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.04.2017 19:19
    -1
    "ушиб мягких тканей головы" - це як? невже в Тараса теж вата в голові після кількох років життя в каzапстані?
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    comentraktor
      comentraktor, 06.04.2017 19:27
    0
    у него динамовское сердце
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