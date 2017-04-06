Ибрагимович спасает «манкунианцев» от позора

«Манчестер Юнайтед» снова не выиграл дома. Команда Жозе Моуриньо, борющаяся за место в Лиге чемпионов, во второй встрече подряд потеряла важные очки и довела безвыигрышную серию на «Олд Траффорд» до трех матчей.

Но в отличие от поединков с «Борнмутом» и «Вест Бромвичем», во встрече с «Эвертоном» «красные дьяволы» были на грани поражения. Да что там, если бы не глупая ошибка Эшли Уильямса (валлиец выбил мяч рукой в своей штрафной площади после удара Люка Шоу, а ведь мог просто позволить мячу долететь к рукам Хоэля Роблеса) на предпоследней минуте компенсированного времени, «Манчестер Юнайтед» проиграл бы, что очевидно.

Но на этот раз исключительно благодаря госпоже удачи «манкунианцы» спаслись от позора. Символично, что голом отличился тот, кто на протяжении всего сезона тянет за собой «Юнайтед» - Златан Ибрагимович, вернувшийся на поле после 3-матчевой дисквалификации.

Команда Рональда Кумана, проведшая отличную игру, безусловно, осталась недовольна ничьей. По сути, из-за одной оплошности Эшли Уильямса «Эвертон», в составе которого еще в первом тайме счет в поединке открыл Фил Ягелка, потерял драгоценных два очка. А ведь «ириски», великолепно сдерживавшие атаки соперника на протяжении всего матча, явно заслуживали большего.

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 1:1 (ВИДЕО)

Голы: Ягелка, 22 — Ибрагимович, 90+4 (с пенальти)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Янг (Шоу, 65), Байи, Рохо, Блинд (Погба, 46) – Эррера, Каррик (Мхитарян, 65), Феллаини – Лингард, Рэшфорд, Ибрагимович

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Барри, Дэвис – Баркли (Кэлверт-Льюин, 80), Миральяс (Пеннингтон, 67), Лукаку

Предупреждения: Янг — Гуйе, Барри, Дэвис

Удаление: Уильямс, 90+3 (прямая к.к.)

«Арсенал» бьет в дерби «молотобойцев»

Вопреки всем прогнозам команда Арсена Венгера одержала убедительную победу над «Вест Хэмом» в лондонском дерби. Конкурентноспособным получился только первый тайм, в котором «молотобойцам» удалось удержать свои ворота на замке. Во втором же тайме «Арсенал» просто смял соперника.

Одним из героев встречи стал Месут Езил, который провел свою лучшую игру за длительное время. Немец поучаствовал в двух мячах своей команды, отличившись забитым голом и ассистом. Также забивали Тео Уолкотт и Оливье Жиру. Французскому форварду понадобилось всего девять минут после выхода на замену, дабы поразить чужие ворота.

Благодаря победе «Арсенал», прервавший трехматчевую безвыигрышную серию, обогнал «Манчестер Юнайтед» за счет лучшего баланса мячей и поднялся на пятое место. До четвертого лигочемпионовского места всего четыре очка дефицита, к тому же у «канониров» еще имеется игра в запасе. В свою очередь «Вест Хэм», уступивший в пятом поединке подряд, находится всего в пяти очках от зоны вылета.

«Арсенал» - «Вест Хэм» 3:0

Голы: Езил, 58, Уолкотт, 68, Жиру, 83

«Арсенал»: Мартинес — Бельерин, Мустафи, Паулиста, Монреаль — Эль-Ненни (Рэмси, 81), Джака — Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Езил, Уэлбек (Жиру, 74) – Санчес

«Вест Хэм»: Рэндольф — Байрэм, Фонте, Коллинз, Масуаку — Нобл (Фернандеш, 80), Куяте — Айю, Лансини, Антонио (Снодграсс, 46) — Кэрролл (Сако, 64)

Предупреждения: Бельерин, Мустафи — Лансини, Байрэм

Вместо реванша – осечка

Насколько же нестабилен «Ливерпуль»! С топ соперниками мерсисайдская команда здорово играет, а с середняками или аутсайдерами крайне нестабильно, словно это уже совсем другая команда. Именно по этой причине команда Юргена Клоппа, потеряв много очков там, где обязана была побеждать, не борется с «Челси» за чемпионство.

На «Борнмут» «красным» особо настраиваться не надо было, поскольку в первом круге в одном из самых драматичных матчей этого сезона в АПЛ «Ливерпуль», имевший с тех пор зуб на подопечных Эдди Хау, был побежден «вишнями», ведя со счетом 3:1. Жажда реванша наверняка присутствовала у игроков мерсисайдской команды, однако взять реванш не удалось. А виной тому слабая игра в обороне. Защита «Ливерпуля» - главная головная боль для Юргена Клоппа.

«Красные» достаточно много забивают, но и немало пропускают, как для команды, претендующей на призовую тройку. Решать эту проблему немецкий специалист будет уже летом, путем усиления этой позиции. Сейчас же «Ливерпулю» важно хоть немного стабилизировать игру в обороне, чтобы можно было удержаться в ТОП-4.

Во встрече с «Борнмутом» ливерпульская команда, пропустив на старте матча гол от Беника Афобе из-за ошибки Жоржиньо Вейналдума, смогла лишь в концовке тайма отыграться усилиями Филиппе Коутиньо, забившего во втором поединке кряду. Впрочем, уже после перерыва «Ливерпуль» серьезно взвинтил темп и довольно быстро повел в счете. Дивок Ориги, получивший место в основе в большей степени из-за травмы Садио Мане, замкнул головой мягкий навес Вейналдума.

И вроде ничего не предвещало плохого для «красных», у «вишен» даже моментов у ворот Симона Миньоле не было. Но все решил эпизод в самом эндшпиле, когда грубую ошибку допустил Рагнар Клаван, позволивший Джошуа Кингу беспрепятственно, а главное точно пробить с близкого расстояния. К слову, для норвежского нападающего, проводящего лучший сезон в своей карьере, этот гол стал уже 12-м в нынешнем сезоне.

Несмотря на осечку «Ливерпуль» сохранил третью позицию. Впереди у мерсисайдцев два непростых выездных матча со «Сток Сити» и «Вест Бромвичем».

«Ливерпуль» — «Борнмут» 2:2

Голы: Коутиньо, 40, Ориги, 59 — Афобе, 7, Кинг, 87

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер — Джан, Лейва, Вейналдум — Фирмино, Коутиньо (Матип, 65), Ориги

«Борнмут»: Боруц — А. Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс — Айб (Фрейзер, 61), Артер, Уилшир, Пью (Градель, 83) — Кинг — Афобе

Предупреждения: Лейва — Фрейзер

Вторая в сезоне победа «Челси» над «Ман Сити»

После сенсационного поражения «Челси» от «Кристал Пэлас», команда Антонио Конте находилась под большим давлением. В СМИ появились различные разговоры: о начавшихся проблемах в игре «синих», о возродившейся интриги в чемпионской гонке. Так или иначе, но только сам «Челси» своей игрой мог ответить всем критикам и скептикам, а есть ли вообще проблемы. И ответила лондонская команда очень убедительно, уверенно переиграв на «Стэмфорд Бридж» во второй раз в сезоне одного из своих главных конкурентов «Манчестер Сити».

Игра не получилась сверхзрелищной, но держала в напряжении вплоть до последней минуты. «Челси» сыграл максимально прагматично, здорово используя свою скорость в контригре, а «Манчестер Сити» играл в своем привычном комбинационном стиле. Правда, ничего хорошего из этого для «горожан» не вышло, поскольку защитники лондонцев, вместе с опорниками полностью нейтрализовали сильные стороны «Сити» в атаке.

За всю встречу, команда Хосепа Гвардиолы создала от силы два голевых момента, один из которых реализовала. Да и то не без помощи соперника, когда на ровном месте ошибся Тибо Куртуа, чем, собственно говоря, сполна воспользовался Серхио Агуэро, добив мяч в ворота после удара Давида Сильвы.

Не сказать, что «Челси» был чудесен в атаке, просто лондонская команда смогла на все сто процентов использовать свои сильные стороны в атаке. Победный дубль оформил лучший на сегодня игрок «аристократов» Эден Азар. Сначала бельгиец забил ударом с угла штрафной, не без помощи рикошета, а затем удачно сыграл на добивании после нереализованного (одиннадцатиметровый заработал Педро) пенальти. К слову, все три гола в матче были забиты до 35-й минуты.

Таким образом, команда Антонио Конте, доказав, что никакой кризис в команде не наступил, выиграла важную встречу и еще на один шаг приблизилась к чемпионскому титулу. А «Манчестер Сити», не выигрывая уже в шести кряду матчах с командами из ТОП-8 (три поражения и пять ничьих), упустил последнюю возможность хотя бы гипотетически вернуться в чемпионскую гонку. Сейчас главная задача для «горожан» - попадание в первую четверку, дабы выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Возможно даже «Сити» поборется и за медали АПЛ, если хватит силенок на финише сезона.

«Челси» – «Манчестер Сити» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Азар, 10, 35 – Агуэро, 26

На 35-й минуте Азар не реализовал пенальти (вратарь)

«Челси»: Куртуа – Зума (Матич, 46), Кэхилл, Луис – Аспиликуэта, Фабрегас (Виллиан, 81), Канте, Алонсо – Педро, Азар (Лофтус-Чик, 90) – Коста

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Навас, Стоунз, Компани, Клиши – Фернандиньо, Делф – Де Брюйне (Стерлинг, 79), Сильва, Сане (Нолито, 85) – Агуэро

Предупреждения: Канте — Клиши, Делф, Компани

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