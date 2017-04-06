Мюллер вернулся к тренировкам

Пять дней спустя после того как 25-й номер в матче с «Аугсбургом» получил травму голеностопа, он продолжил восстановление в песочнице. Под присмотром тренера по реабилитации Андреаса Шлумбергера Мюллер выполнил несколько упражнений на поле для пляжного волейбола. Затем Томас поработал над равновесием на специальной балке. Мануэль Нойер, которому несколько дней назад была сделана небольшая операция, занимался в тренировочном центре.

Остальная команда в это время работала с мячом. Карло Анчелотти посвятил несколько упражнений пасам, затем был организован матч на мини-ворота.