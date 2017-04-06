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Игрокам Волыни начали выплачивать долги

Руководство «Волыни» выплатило футболистам и тренерам долги за два месяца

  • 06.04.2017 18:32
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный
Долги «Волыни» по зарплате достигли рекордной отметки в 7 месяцев. Сегодня же стало известно, что перед отъездом на игру в Днепр против «Стали» руководство рассчиталось перед футболистами и тренерами за два месяца. Таким образом, долг клуба по зарплате уменьшился до пяти месяцев — с ноября 2016-го по март 2017 включительно.
 
В тоже время судьба долгов «Волыни» бывшим игрокам команды — сербу Саше Стевичу, бразильцу Селину и украинцу Пищуру — остается неопределенной, что угрожает клубу очередными санкциями.
 

Источник — Sportarena

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