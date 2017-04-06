Игрокам Волыни начали выплачивать долги

Долги «Волыни» по зарплате достигли рекордной отметки в 7 месяцев. Сегодня же стало известно, что перед отъездом на игру в Днепр против «Стали» руководство рассчиталось перед футболистами и тренерами за два месяца. Таким образом, долг клуба по зарплате уменьшился до пяти месяцев — с ноября 2016-го по март 2017 включительно.

В тоже время судьба долгов «Волыни» бывшим игрокам команды — сербу Саше Стевичу, бразильцу Селину и украинцу Пищуру — остается неопределенной, что угрожает клубу очередными санкциями.