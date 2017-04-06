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Зозуля не явился на суд по делу о трансфере Райо Вальекано

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля во второй раз не пришел на рассмотрение своего дела

  • 06.04.2017 18:16
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ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
Форвард сборной Украины снова не пришел на заседание мадридского суда, на котором он выступает свидетелем по делу об угрозах и принуждению его к невыполнению трудовых обязательств со стороны фанов «Райо Вальекано».
 
Зозуля прислал письмо, в котором, в частности, заявил, что «он сильно страдает от давления в СМИ и социальных сетях». Представители украинца сообщили, что опасаются за безопасность своего клиента. Также они поведали, что Роман готов ответить на все вопросы мадридского суда по средствам видеосвязи из Севильи.
 
Любопытно, что на сегодняшнее заседание не явился и генеральный директор Райо Луис Яньес, сославшись на неважное состояние здоровья.
 

Источник — zbirna.com

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