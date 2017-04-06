Сборная Украины сыграет против Мальты 6 июня

Сборная Украины планирует провести 2 сбора перед отборочным матчем ЧМ-2018 Финляндия – Украина.

Первые сборы планируется провести в Киеве с 1 по 4 июня. Затем сборная Украины вылетит на сборы в Австрию. Местом проведения сборов команды Андрея Шевченко может стать тот же городок в Австрии, что и перед подготовкой к игре отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина, Бад-Тацмансдорф.

В случае окончательного подтверждения со стороны соперника сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Мальты. Предварительно товарищеский матч Украина – Мальта запланирован на 6 июня.

После сборов в Австрии сборная Украины отправится в Финляндию на матч отбора ЧМ-2018 Финляндия – Украина, который состоится 11 июня в городе Тампере. Начало игры – в 20:00.