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Сборная Украины сыграет против Мальты 6 июня

ФФУ занимается организацией сборов команды Шевченко перед матчем ЧМ-2018 Финляндия – Украина

  • 06.04.2017 18:04
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Сборная Украины планирует провести 2 сбора перед отборочным матчем ЧМ-2018 Финляндия – Украина.
 
Первые сборы планируется провести в Киеве с 1 по 4 июня. Затем сборная Украины вылетит на сборы в Австрию. Местом проведения сборов команды Андрея Шевченко может стать тот же городок в Австрии, что и перед подготовкой к игре отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина, Бад-Тацмансдорф.
 
В случае окончательного подтверждения со стороны соперника сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Мальты. Предварительно товарищеский матч Украина – Мальта запланирован на 6 июня.
 
После сборов в Австрии сборная Украины отправится в Финляндию на матч отбора ЧМ-2018 Финляндия – Украина, который состоится 11 июня в городе Тампере. Начало игры – в 20:00.
 

Источник — Футбол 24

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