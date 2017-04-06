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Томас ТУХЕЛЬ: «Лига чемпионов — это нечто особенное»

Наставник «Боруссии» Дортмунд - о предстоящих матчах 1/4 финала против «Монако»

  • 06.04.2017 17:41
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ФК Боруссия. Томас Тухель
© ФК Боруссия. Томас Тухель
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о своём отношении к Лиге чемпионов, в которой его команде в апреле предстоит встретиться с «Монако» на стадии 1/4 финала. 
 
«Лига чемпионов — сумасшедший турнир, это нечто особенное. Я даже надеваю на игры костюм и галстук, хотя в Бундеслиге предпочитаю костюм спортивный. Это как праздник футбола, особая энергетика. Мы играем на больших стадионах против команд с богатейшими традициями. Сразу вспоминаешь Кубок чемпионов, который мы с отцом смотрели по телевизору. Я знал, что следующий матч увижу только через месяц, а потому очень дорожил этими вечерами. 
 
Сложнее всего в Лиге чемпионов оставаться нормальным. Ты носишь другую одежду, играет гимн, всё происходит вечером, тебе противостоят сильнейшие европейские клубы, но при этом ты должен тренировать, как делаешь это постоянно в Бундеслиге. 
 
«Монако» в чём-то похож на нас: яркая, атакующая, сильная команда, да и по возрасту футболистов мы похожи. Монегаски играют на высоких скоростях и помимо талантливых исполнителей могут похвастать строгой дисциплиной и сильной командной игрой. Думаю, можно смело утверждать, что двух нулевых ничьих мы не увидим».
 

Источник — УЕФА

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