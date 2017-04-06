Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Рассчитывал, что сыграем против Николаева»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о своих впечатлениях от результатов жеребьевки полуфиналов Кубка Украины.

«33 процента моей веры и надежды рассчитывали на то, что будет «Николаев». Думаю, это был бы для нас самый хороший вариант. Однако жребий принес нам другого противника. Придется играть с «Шахтером», ничего не остается. Будет очень тяжело. «Шахтер» - без пяти минут чемпион, и они показывают самый содержательный футбол в нашем чемпионате.

Донецкий клуб будет фаворитом, а все остальное покажет игра. Постараемся отдать все силы в полуфинале, чтобы попасть в финал. Это для нас будет достижением, а если выиграем Кубок - это вообще будет большой успех. Приложим все усилия, чтобы завоевать трофей».