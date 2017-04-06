Новая отсрочка по стадиону Ромы

Несмотря на одобрение нового проекта строительства домашнего стадиона «Ромы» со стороны городской мэрии, некоторые вопросы относительно согласования планирования инфраструктуры остаются неразрешенными по истечении установленного срока.

Теперь клуб получит новую отсрочку до июня, чтобы окончательно согласовать весь проект. В противном случае процесс сооружения новой арены может быть перенесен сроком на 12 месяцев.

«Это ничего не меняет – мы продолжаем работу над проектом. К июню мы передадим все изменения на рассмотрение региональным властям. Отсрочка может занять всего несколько месяцев. Строительство может стартовать уже в 2018 году», – заявил представитель партии «Движение пяти звёзд» Паоло Феррара.