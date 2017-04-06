Давид АЛАБА: «Обамеянг очень быстрый и опасный»

В пятницу лучшему другу Давида Алабы Франку Рибери исполнится 34 года. Однако празднование пройдет в сдержанной атмосфере, ведь в субботу Рибери, Алабе и другим «баварцам» предстоит принять участие в другом особенном событии - суперматче с дортмундской «Боруссией»!

Апрель вообще получился для «баварцев» очень насыщенным на события. «Аугсбург», «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «Байер» и снова «Реал» - более чем насыщенный календарь! И несмотря на поражение против «Хоффенхайма», «баварцы» все равно находятся в отличной форме. «Во втором тайме мы продемонстрировали свою форму и то, на что способны. Мы хотим продолжить в том же духе»! Конечно лучше всего показать себя во всей красе в ближайшем матче с Дортмундом.

«Это особенный матч, плюс мы играем на своем стадионе», - заявил Давид Алаба, который также отметил, что соперник будет подробно разобран в видеостудии. «Я внимательно изучу игрока, которому буду противостоять». Этим игроком скорее всего будет Усман Дембеле, который в своем дебютном сезоне в Бундеслиге сразу же превратился в одного из самых опасных исполнителей.

Анчелотти? «Мы чувствуем его спокойствие»

Также Алабе наверняка предстоит несколько дуэлей с лучшим бомбардиром чемпионата Пьером-Эмериком Обамеянгом. «Это очень быстрый и очень опасный нападающий», - сказал австриец. В данный момент в списке боммбардиров Обамеянг (25) на один мяч опережает Роберта Левандовски (24). «Это даже хорошо для Леви. Конкуренция сделает его ещё сильнее. Каждый день он стремится стать всё лучше, он демонстрирует это на каждой тренировке».

Карло Анчелотти в этот важнейший для команды период полностью уверен в своих подопечных. «Он такой же как и всегда. У него огромный опыт, он был и остается очень успешным. Мы чувствуем его спокойствие и это идет нам на пользу». Таким образом, к матчу с Дортмундом «баварцы» подходят с уверенностью в своих силах. «Мы хотим одержать победу, чтобы сохранить форму и подойти к матчу с «Реалом» с хорошим настроением. Это наша цель», - подытожил Алаба.