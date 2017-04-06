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Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА

На 41-м Конгрессе УЕФА в Хельсинки были избраны вице-президенты организации

  • 06.04.2017 16:57
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uefa.com
© uefa.com

Одним из заместителей главы УЕФА Александера Чеферина остался Григорий Суркис.

Помимо украинца вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция).

Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013-го года.

 

Источник — УЕФА

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