Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА

Опять этот барыга в понятиях путается! Как обычно у него - слышал звон да не знает где он. У нас ...

В новом рейтинге ФИФА Панама, Узбекистан и Венесуэла находятся выше России-это типа того, что как...

Зимой проходил очередной Кубок Африки, и его участники, сыграв достаточное количество матчей набр...

21 - это размер длины его мозгов в миллиметрах!

Дурь - это ты, твоё рождение и существование, так как мозгов тебе природа не дала и этим обидела!

ты чье?-Прообразом валенок были традиционные войлочные сапоги кочевников Евразии («пимы»), истори...

Обувь, а у тебя в этой лиге подвязки неплохие, что рекомендуешь ?

Михаил Поляков, 06.04.2017 16:25 0 Опечатка - это не "неграмотность и глупость", это ту...