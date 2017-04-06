Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА

Одним из заместителей главы УЕФА Александера Чеферина остался Григорий Суркис.
Помимо украинца вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция).
Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013-го года.
Источник — УЕФА
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